Uostamiesčio gatvėse – intensyvūs darbai

Šį kartą į klausimus atsako meras.

– Kokios gatvės bus remontuojamos šiais metais? Ar daug laiko teks praleisti spūstyse?

– Bet kokie darbai gatvėse, žinoma, susiję ir su nepatogumais, tačiau turbūt visi supranta, kad gatvės dėvisi, tad vargu ar bus tokių metų, kai nereikės nieko atnaujinti. Tačiau darbus planuojantys specialistai, be abejonės, įvertina projektų apimtis ir galimą jų poveikį eismui.

Kalbant apie šiuos metus, turbūt labiausiai vairuotojai pastebi mūsų didžiuosius projektus. Vienas jų – Pamario gatvės rekonstrukcija, kurią planuojama baigti iki vidurvasario. Didelė dalis darbų padaryta jau pernai, o šiais metais liko sutvarkyti prieigas, dalyje kelio pakloti viršutinę asfalto dangą. Šiuo metu kaip tik vyksta asfaltavimas, tad tikiuosi, kad per patį vasaros sezono įkarštį klaipėdiečiai ir miesto svečiai jau galės važiuoti visiškai atnaujinta gatve, o šalia gatvės įrengtomis naujomis aikštelėmis automobiliams naudotis jau bus galima netrukus.

Darbų pabaigtuvės greitu laiku laukia ir Jūrininkų prospekte. Čia taip pat klojamas asfaltas, darbų liko nedaug. Tačiau vis dar sprendžiamas klausimas dėl tiltelio per Smeltalės upelį, norime, kad, rekonstruojant Jūrininkų prospektą, būtų suremontuotas ir pats tiltelis, o ne tik pakeista tiltelio važiuojamosios dalies asfalto danga. Jei būtų apsispręsta iškart remontuoti ir tiltelį, darbų pabaigtuvių dar tektų kiek palaukti, tikėtina, kad iki rudens.

Per šiuos metus taip pat bus pabaigti darbai Tauralaukyje esančiose Akmenų, Debesų ir Smėlio gatvėse bei Vėjo gatvės ruože nuo Akmenų iki Pajūrio gatvės, o į metų pabaigą, tikimės, prasidės ir pačios Pajūrio gatvės rekonstrukcija. Pastarąjį projektą įgyvendins Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Darbai tęsiasi ir vadinamojo Sendvario žiedo prieigose – šiuo metu kelininkai dirba Tilžės gatvėje, ties turgumi, siekiame, kad artimiausiu metu būtų sutvarkytas šis ruožas, o ateityje planuojama pertvarkyti ir pačią žiedinę sankryžą, kuri turėtų tapti keturšale.

Tačiau neslėpsiu, kad darbų tempas nėra toks, kokio mes norėtume, kyla įvairių trukdžių, tad projektą kuruojantiems specialistams tenka nemenkas galvosūkis, kaip užtikrinti sklandų darbą. Atidžiai stebiu ir stebėsiu bei griežtai reikalausiu, kad tie laikini nepatogumai miestiečiams bei miesto svečiams būtų išspręsti ne tik sklandžiai, bet ir operatyviai bei, žinoma, kokybiškai. Kartu šiame objekte darbuojasi ir bendrovė "Klaipėdos vanduo", kuri rūpinasi lietaus nuotekų kolektorių tiesimu, darbų apimtis išties didžiulė, tad būtinas ypatingas susitelkimas.

Šiais metais taip pat rekonstruojama ir į Kruizinių laivų terminalą vedanti Priešpilio gatvė. Kadangi dirbama miesto istorinėje širdyje, darbų tempą diktuoja ir kartu vykstantys archeologiniai kasinėjimai, šiek tiek tenka derintis ir prie kruizinių laivų grafiko.

Šiemet bus atnaujinamos ir Gedminų, Šermukšnių bei Jurginų gatvės. Čia bus pakeista ištisinė asfalto danga bei sutvarkyti šaligatviai. Asfalto danga taip pat bus keičiama Šilutės plento ruože nuo Baltijos žiedo iki Mainų gatvės – vienoje pusėje (rytinėje). Gedminų gatvėje darbai prasidės jau šios savaitės viduryje ir truks apie keturis mėnesius, na, o Šermukšnių, Jurginų gatvėms bei Šilutės plento ruožui remontuoti vyksta viešųjų pirkimų konkursai rangovams parinkti. Tikėtina, kad darbai prasidės antroje vasaros pusėje.

Šiais metais taip pat planuojame skelbti konkursą Joniškės gatvės rekonstrukcijos antrajam etapui – ruožui tarp Liepų ir Klemiškės gatvių, į projektą įtraukta ir Šienpjovių gatvelė. Tikėtina, kad rangovai bus parinkti vasarą, tad darbai galėtų prasidėti rudeniop ir truktų apie pusantrų metų.

Žinoma, vyksta ir duobių remontas, darbuojamasi tiek šiaurinėje, tiek pietinėje miesto dalyje. Šiaurinėje dalyje jau buvo remontuojamos Luizės kvartalo gatvės, Kretingos gatvės kiemai, darbai taip pat vyko Melnragėje, netrukus planuojama keltis į Smiltynę, o pietinėje dalyje jau suremontuota didžioji dalis Vyturio gatvės kiemų, Baltijos prospektą dubliuojanti gatvelė, dabar dirbama Laukininkų gatvėje, o artimiausiuose planuose – Vingio, Bandužių gatvės, Gedminų gatvės kiemai.

– Ar šiuo metu vis dar laistomos miesto gatvės? Ar nuslūgus taršos pikui šis darbas jau nebeaktualus?

– Išties, balandžio pabaigoje susidūrėme su išskirtine situacija, kuriai reikėjo ir išskirtinio dėmesio. Žinoma, padidėjusią taršą lėmė ne vienas faktorius, o nuo jos kentėjo ne vien Klaipėda, bet ir kitos šalies vietovės. Tačiau jei oro sąlygų nesame pajėgūs pakeisti, gatvių laistymas, akivaizdu, bent jau iš dalies gali padėti spręsti problemą, tad turime tai ir užtikrinti. Paprastai gatvės Klaipėdoje nėra laistomos nuolat, tai daroma pagal poreikį, kuris pastaruoju metu tapo daugiau nei akivaizdus.

Siekiant išvengti situacijos pasikartojimo, praėjusios savaitės pradžioje rangovų vėl buvo paprašyta sutelkti tiek žmogiškuosius, tiek techninius išteklius ir dirbti intensyviu grafiku bei stengtis, kad gatvės, tiek pagrindinės, tiek šalutinės, būtų palaistytos tris kartus per parą. Planuojama, kad tai turės būti daroma tol, kol sulauksime intensyvesnio lietaus. Na, o valymas turi būti užtikrinamas nuolat. Šiltuoju sezonu pagrindines gatves yra numatyta valyti kartą per savaitę, šalutines – kartą per mėnesį. Prireikus – ir dažniau.

Rubrikos tikslas – užtikrinti nuolatinį miestiečių bei vietos valdžios bendravimą. Klausimus siųskite el. paštu merui@kl.lt. Jų sulaukiama daugiau nei yra vietos puslapyje, tad dalis atsakoma asmeniškai, o aktualūs gausesnei skaitytojų grupei rubrikoje publikuojami vėliau. Dienraščio "Klaipėda" pirmadienio numeryje rubrika pasirodo du kartus per mėnesį.