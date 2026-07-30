Už apsilankymą tualete – penki eurai

Žmonės pasakojo, kad dalis bandė naudotis privačių užeigų tualetais, tačiau ir ten, anot jų, tekdavo ilgai laukti.
„Kai kurios kavinės netgi prašė už pasinaudojimą tualetu susimokėti. Mačiau, kad kai kur už tualetą prašė ir penkių eurų“, – įspūdžiais dalijosi klaipėdietė Birutė.
Klaipėdos miesto savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėjos Sandros Dabrienės teigimu, šiais metais Jūros šventės metu mieste buvo pastatyta 200 biotualetų, iš kurių 21 buvo pritaikytas žmonėms su negalia.
Taip pat įrengtos 47 rankų plovimo stotelės.
„Palyginus su praėjusiais metais, biotualetų buvo pastatyta mažiau, nes pernai papildomas jų poreikis buvo susijęs su vykusiu „Red Bull Showrun“ renginiu“, – teigė S. Dabrienė.
Pasak atstovės, vertinant šių metų situaciją, biotualetų skaičius iš esmės buvo pakankamas.
Vis dėlto po pirmosios šventės dienos pastebėjus didesnį jų poreikį „Žvejo“ paminklo teritorijoje, buvo papildomai pastatyti dar penki biotualetai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)