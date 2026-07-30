 Už apsilankymą tualete – penki eurai

Už apsilankymą tualete – penki eurai

2026-07-30 16:00
Klaudija Audickaitė

Milžiniški žmonių srautai, koncertai ir šventinė nuotaika – taip praėjęs Jūros šventės savaitgalis įsiminė tūkstančiams klaipėdiečių ir miesto svečių. Netrūko diskusijų ne tik apie šventės programą, bet ir apie, kai kurių nuomone, tualetų subtilybes.

Skaičius: į didžiausią Klaipėdos šventę susirinkusiems žmonėms buvo skirta 200 viešųjų tualetų.
Skaičius: į didžiausią Klaipėdos šventę susirinkusiems žmonėms buvo skirta 200 viešųjų tualetų. / K. Audickaitės nuotr.

Žmonės pasakojo, kad dalis bandė naudotis privačių užeigų tualetais, tačiau ir ten, anot jų, tekdavo ilgai laukti.

„Kai kurios kavinės netgi prašė už pasinaudojimą tualetu susimokėti. Mačiau, kad kai kur už tualetą prašė ir penkių eurų“, – įspūdžiais dalijosi klaipėdietė Birutė.

Klaipėdos miesto savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėjos Sandros Dabrienės teigimu, šiais metais Jūros šventės metu mieste buvo pastatyta 200 biotualetų, iš kurių 21 buvo pritaikytas žmonėms su negalia.

Taip pat įrengtos 47 rankų plovimo stotelės.

„Palyginus su praėjusiais metais, biotualetų buvo pastatyta mažiau, nes pernai papildomas jų poreikis buvo susijęs su vykusiu „Red Bull Showrun“ renginiu“, – teigė S. Dabrienė.

Pasak atstovės, vertinant šių metų situaciją, biotualetų skaičius iš esmės buvo pakankamas.

Vis dėlto po pirmosios šventės dienos pastebėjus didesnį jų poreikį „Žvejo“ paminklo teritorijoje, buvo papildomai pastatyti dar penki biotualetai.

Šiame straipsnyje:
Jūros šventė
tualetai
mokestis
viešieji tualetai

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Komentarai

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Naktinis
tai įkurkite savo kavinę ar barą ir nemokamai įleidinėkite visus nuo gatvės. Dar galite ir papildomai skelbimą pastatyti. O kitiems nereikia aiškinti kaip jiems tvarkytis su savo privačiu verslu. Šiais laikais žiūriu žmonės labai dedasi protingi nurodinėti kitiems visiems gyvenimo atvejams.
3
-2
kame bėda
Už dyka pašikti gatvėje-maišiukus nešiokities,pašikote susirenkate.Pamyžt galima ir pakenteti,arba ant šalygatvio,dulkes nuplauti.
5
-2
Klaipėdietis
Berods, kai kurios kavinės ir barai Klaipėdos senamiestyje Klaipėdos savivaldybės tarybos sprendimu yra atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio už galimybę miesto svečiams ir miestiečiams nemokamai naudotis šių įstaigų tualetais. Ar kas nors tikrina kaip laikomasi šių įstaigų prisiimtų įsipareigojimų? Ar šiose įstaigose ir/ar šalia jų yra aiškiai pateikta ši informacija?
5
0
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