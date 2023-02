Už rūpestį darbuotojais „Philip Morris Lietuva“ įvertinta dviem apdovanojimais

Nevienadienis įdirbis

Socialinės apsaugos ir darbo, Ekonomikos ir inovacijų bei Aplinkos ministerijų rengiamuose apdovanojimuose „Philip Morris Lietuva“ tituluota metų darboviete, o „Philip Morris Baltic“ pripažinta palankiausia emocinę aplinką kuriančia įmone Lietuvoje.

14 metus skaičiuojantis NAVA konkursas skirtas verslo atstovams, daugiausia nuveikusiems socialinės atsakomybės srityje bei labiausiai prisidėjusiems prie socialinės atsakomybės vertybių puoselėjimo verslo sektoriuje. Šiemečiai apdovanojimai išsiskyrė rekordiniu susidomėjimu – sulaukta net 110 paraiškų iš 65 Lietuvos įmonių.

Kaip pripažino „Philip Morris Baltic“ žmonių ir kultūros vadovė Sandra Daukšienė, metų pradžią paženklinę reikšmingi įvertinimai liudija nevienadienį kompanijos įdirbį ir nuoširdų siekį kurti ne vien darbuotojus finansiškai motyvuojančią, bet ir augti skatinančią, tvarią bei tolerantišką darbo aplinką.

„Nuo pat „Philip Morris“ atėjimo į Lietuvą skiriame dideles pastangas komandos, kurią šiuo metu sudaro beveik 700 darbuotojų, gerovei užtikrinti bei socialinėms vertybėms puoselėti. Didžiuojamės, kad valstybės institucijų ekspertai išskyrė mūsų indėlį iš tokio gausaus būrio įmonių ir galime tapti geruoju pavyzdžiu kitiems Lietuvos darbdaviams“, – sakė S. Daukšienė.

Siekis – visapusis saugumas

Nuo 1993-iųjų Lietuvoje veikianti „Philip Morris“ kompanija yra pirmoji užsienio investuotoja atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje. Abi įmonės – tarp didžiausių šalies mokesčių mokėtojų.

S. Daukšienės žodžiais, visapusis rūpestis darbuotojais, pradedant tiek finansiniu, tiek fiziniu saugumu ir baigiant įtraukimu į įmonės bei socialinę veiklą, yra pamatinė kompanijos vertybė.

Bendrovės „Philip Morris Lietuva“ nuotr.

Vien praėjusiais metais Klaipėdoje fabriką valdančios „Philip Morris Lietuva“ komandos atlyginimai vidutiniškai augo net 20 proc. – įvertinus ekonominę šalies situaciją bei rekordiškai aukštą infliaciją, užmokestis darbuotojams kilo ne vieną, o du kartus. Šiais metais įmonė taip pat planuoja reikšmingai didinti atlyginimus.

„Žinoma, be konkurencingo atlygio, žmonės skatinami ir įvairiais piniginiais priedais. Pavyzdžiui, juos gauna tėvai, išleidžiantys atžalas į pirmą klasę ar auginantys vaiką su negalia, papildomas išmokas teikiame atostogoms, lojaliems ir profesiniais pasiekimais išsiskyrusiems darbuotojams. Taip pat prie finansinio saugumo prisideda sveikatos bei gyvybės draudimai, galimybė gauti įmokas į pensijų fondus“, – vardijo „Philip Morris Baltic“ atstovė.

Svarbūs visi ir kiekvienas

Kaip pasakojo pašnekovė, tiek fizinę, tiek emocinę darbuotojų sveikatą „Philip Morris Lietuva“ užtikrina investuodama į jų saugos mokymus bei specialias programas, kurios apima visokeriopas iniciatyvas – nuo įvairių sveikatos tyrimų iki sveikatingumo, sporto iššūkių.

„Tikiu, kad „Metų darbovietės“ titulą padėjo pelnyti ir itin didelis dėmesys lygioms galimybėms, komandos tobulėjimui bei įsiklausymui į darbuotojus – speciali jiems skirta komunikacijos linija leidžia, kad ir anonimiškai, išsakyti savo abejones, pasiūlymus, į kuriuos visada atsižvelgiama“, – teigė S. Daukšienė.

Pašnekovės pastebėjimu, dėsninga, jog šiandienos konkurencingiausi darbdaviai itin daug dėmesio skiria socialinei atsakomybei, ne išimtis – ir „Philip Morris Lietuva“. Tai svarbu ne vien dėl noro prisidėti prie pozityvių visuomenės pokyčių – globalių problemų, kaip antai klimato kaita, akivaizdoje, vis labiau kyla ir žmonių susidomėjimas jų darbdavio pozicija.

„Pastebime, kad mūsų fabrikui Klaipėdoje pasiekus neutralumą sukuriamo CO2 atžvilgiu, išaugo ir mūsų komandos lojalumas bei pasididžiavimas, – sakė S. Daukšienė. – Be to, darbuotojams svarbi įmonės „Nulis nuostolių“ („Zero waste“) filosofija, kuria siekiame sumažinti taršą ir žalą gamtai. Pastaruoju metu įsibėgėjo ir savanorystės programa, pagal kurią kiek-vienam darbuotojui suteikiame laisvo laiko užsiimti tokia veikla. Prie darbuotojų motyvacijos bei lojalumo taip pat prisideda ambicingas „Philip Morris“ pasaulinis tikslas kurti ateitį be cigarečių dūmų.“

Kokybiško gyvenimo balansas

„Palankiausią emocinę aplinką kuriančios įmonės“ titulą pelniusi kita Vilniuje veikianti „Philip Morris“ įmonė „Philip Morris Baltic“ įvertinta už nuolatinį rūpestį darbuotojų savijauta bei jų darbo ir gyvenimo pusiausvyra.

„Siekiame, kad žmonės turėtų laiko pabūti su šeima, pailsėti ar užsiimti mėgstama veikla. Todėl, esant poreikiui, suteikiame galimybę dirbti nevisą darbo dieną ar savaitę, visada skatiname darbuotojus išeiti ilgesnių atostogų. Taip pat suteikiame palankias sąlygas šeimą kuriantiems žmonėms – nėštumo metu moterys gali suplanuoti efektyvų darbo krūvį, o po vaiko priežiūros atostogų grįžusiems tėvams pirmą mėnesį siūloma dirbti lanksčiu darbo grafiku nevisą darbo dieną, paliekant visą darbo užmokestį“, – vardijo S. Daukšienė.

Daug dėmesio darbuotojų emocinei būklei skirta ir prasidėjus karui Ukrainoje – buvo rengiamos sesijos su karybos bei ekstremalių situacijų ekspertais, kurie suteikė informacijos, atsakė į darbuotojų klausimus. Taip pat visi „Philip Morris“ darbuotojai jiems patogiu metu gali kreiptis nemokamų įvairių profesionalų – psichologų, teisininkų, mokesčių specialistų – konsultacijų.

Tarp pasaulio pažangiausiųjų

S. Daukšienė pasidžiaugė, kad įmonei pavyksta atliepti ir vis aukštesnius geriausius pasaulio darbdavius skelbiančio prestižinio instituto standartus.

Sertifikatus teikiantis nepriklausomas „Top Employers Institute“ Nyderlanduose kasmet vertina darbdavius pagal geriausias ir naujausias žmogiškųjų išteklių tendencijas.

Instituto tyrimas išsamiai apima tokias sritis kaip žmogiškųjų išteklių strategija, komandos formavimas, darbo aplinka, talentų pritraukimas, tobulėjimas ir karjeros valdymas, įvairovė, lygybė ir įtraukimas, gerovė bei daugelis kitų.

Iš viso aprėpiama apie 350 įvairaus masto procesų ir procedūrų organizacijoje.

„Pagal tyrimo rezultatus šiemet buvome įvertinti aukščiau už daugelį kitų jame dalyvavusių įmonių, o kai kuriose srityse – netgi ženkliai aukščiau. Ypač didžiuojamės istoriškai aukštu ir kiekvienais metais gerėjančiu rezultatu darbo aplinkos bei darbuotojų įtraukimo kategorijose. Šis įvertinimas leidžia užtikrintai jaustis įgyvendinant tokias iniciatyvas kaip hibridinį darbo modelį, su darbuotojų emocine sveikata susijusias programas, stiprinant darbuotojų įtraukimą į iniciatyvų kūrimą ir įgyvendinimą“, – įvardijo „Philip Morris Baltic“ žmonių ir kultūros vadovė S. Daukšienė.