Už rūpestį ir pasiaukojimą šeimai: sveikinimai skriejo devynis vaikus užauginusiai mamai

L. Laniauskienė su vyru ir jauniausiu sūnumi gyvena Pleškučių kaime, protėvių paliktuose namuose. Kartu su vyru Vytautu moteris daugelį metų puoselėja Mažosios Lietuvos kraštui būdingą sodybą, prižiūri aplinką, augina vaismedžius, daržoves, tvarko gėlynus. Šeimai visada buvo svarbu išsaugoti ne tik namus, bet ir vertybes, perduodamas iš kartos į kartą.
Baigusi Priekulės vidurinę mokyklą, Laimutė įgijo siuvėjos specialybę Klaipėdos profesinėje mokykloje. Vėliau dirbo buhaltere tuometiniame Priekulės vykdomajame komitete, tačiau netrukus profesinius planus teko atidėti į šalį – vienas po kito gimstantys vaikai pareikalavo viso jos dėmesio ir rūpesčio. Prasidėjo ilgas, tačiau prasmingas motinystės kelias.
Laimutė ir Vytautas užaugino šešis sūnus ir tris dukras, vienos iš jų, deja, jau nebėra. Šeimą iki šiol jungia itin stiprus tarpusavio ryšys, pagarba tėvams ir noras padėti vieni kitiems. Ypatingas ryšys sieja ir su mama, kuri visada buvo šeimos širdis bei ramstis.
Nors gyvenime netrūko iššūkių ir nepritekliaus, Laimutė vaikus mokė atsakomybės, darbštumo ir pagarbos žmogui. Šios vertybės lydėjo šeimą kasdienybėje ir tapo pagrindu vaikų gyvenimuose. Artimųjų teigimu, visi vaikai užaugo sąžiningi, darbštūs, siekiantys savo tikslų žmonės.
Didelę gyvenimo dalį Laimutė skyrė ne tik šeimai. Nuo 1998 iki 2022 metų ji dirbo Priekulės seniūnijoje gatvių tvarkytoja. Tačiau net ir po darbų visuomet rasdavo laiko kitiems. Daugelį metų padėdavo žmonėms netekties akimirkomis – patardavo organizaciniais klausimais, lydėdavo gedinčias šeimas iki pat kapinių, buvo šalia tada, kai labiausiai reikėjo žmogiško palaikymo.
Ir šiandien, būdama močiutė, ji išlieka aktyvi, domisi visuomeniniu gyvenimu, skaito knygas ir spaudą, seka Lietuvos bei pasaulio aktualijas, dalyvauja kultūriniuose renginiuose, bendrauja su kaimynais ir niekada neatsisako padėti tiems, kuriems reikia pagalbos.
„Tokios gyvenimo istorijos tik įrodo, kad didžiausi darbai dažnai vyksta ne viešumoje, o namuose, kasdienybėje, rūpinantis vaikais, šeima ir šalia esančiais žmonėmis. Užauginti devynis vaikus, išlaikyti šeimos vienybę, neprarasti noro padėti kitiems ir būti aktyvia bendruomenės nare – didelės vertybės, kuriomis galima didžiuotis“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Šių metų Motinos dienos proga L. Laniauskienei buvo įteiktas ir ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis.
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