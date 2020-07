Valdininkų pirkiniai pandemijos metu kelia aistras: respiratoriai – aukso vertės?

Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos centras šį vidurvasarį prisipirko apsauginių respiratorių už tokią kainą, kurios niekas nemokėjo net koronaviruso pandemijos įkarštyje. Patys valdininkai aiškina, kad apsaugos priemones pirko per viešųjų pirkimų agentūrą, o sandorio negali nutraukti net ir žinodami, jog perka per brangiai.

Kas lemia kainą?

Rajono visuomenės sveikatos sergėtojai respiratorių FFP2 su iškvėpimo vožtuvu pripirko po 11,5 euro už vieną, o, pavyzdžiui, Krašto apsaugos ministerijos Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas už tokius pat FFP2 respiratorius mokėjo 1,21 euro už vienetą.

Tiesa, žvalgybininkai vienkartinius respiratorius pirko dideliais kiekiais – 7,9 tūkst. vienetų.

Klaipėdos rajono gyventojų sveikatos sergėtojai įsigijo vos 150 šių apsaugos priemonių.

Klausimų keliančią sutartį rajono visuomenės sveikatos centras birželio pabaigoje pasirašė su įmone "Saugos gidas".

Už pusantro šimto respiratorių siuntą įstaiga sumokėjo 2,8 tūkst. eurų.

Ta pati įmonė "Saugos gidas" liepos pradžioje tokios pat rūšies respiratorius Vilniaus rajono centrinei poliklinikai pardavė už keturis kartus mažesnę kainą – po 2,83 euro su PVM.

Tradicijos: biudžeto pinigai pirkimams leidžiami net ir kylant abejonių dėl tiekėjų kainodaros, kurios logiką sunku suvokti. (Vytauto Petriko nuotr.)

Logiką sunku suvokti

Kas lemia šių apsaugos prekių kainą, sunku suprasti.

Ne visuomet didesnis prekių kiekis lemia mažesnę prekės kainą.

Tai byloja kitas pavyzdys – 1,5 tūkst. respiratorių pirkinys Vilniaus rajono centrinei poliklinikai atsiėjo pigiau nei Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro viešasis pirkimas, kuriuo įsigyta 3 tūkst. respiratorių.

Iš to paties tiekėjo jonaviečiai respiratorius pirko po 3,5 euro, nors pirko jų daugiau, o vilniečiai už vienetą mokėjo mažiau, nors ir pirko mažiau.

Įmonė "Klaipėdos vanduo" FFP2 respiratorius su vožtuvu suderėjo už 3,9 euro už vieną. Vandentiekininkai prisipirko 1,1 tūkst. šių respiratorių.

Šią sutartį įmonė pasirašė balandžio pabaigoje.

Klaipėdos rajono savivaldybė respiratorių pirko kovo 31 d., už vienetą mokėjo po 5 eurus.

Vidutinė kaina – 4 eurai

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) konstatavo, kad respiratorius pandemijos metu vykusiuose pirkimuose vidutiniškai kainavo keturis eurus, apsauginis kombinezonas – 16,6 euro.

Viešųjų pirkimų tarnybos duomenys rodo, kad sausį vienas respiratorius vidutiniškai kainavo 4,67 euro, o vasarį kaina šoktelėjo net iki 16,41 euro.

Vėliau ji mažėjo, ir gegužę respiratorius jau kainavo 1,72 euro.

Iš viso šalyje įsigyta beveik 17,9 mln. vienetų kaukių ir respiratorių, kurių vienas vidutiniškai kainavo 4,23 euro.

Chalatai sausį pirkti už 12,88 euro, o vasarį – jau tik už 1,73 euro.

Pasak VPT, kainų intervalai dideli dėl tos pačios prekių grupės skirtingų rūšių didelės įvairovės.

Pirkimų metu taip pat įsigyta 33,9 mln. pirštinių, kurių vieneto kainos vidurkis buvo 31 centas.

Beveik 1,3 mln. apsauginių akinių ir skydelių nupirkta vidutiniškai 5,56 euro už vienetą.

Šios kainos taip ženkliai nekito. Iš viso įsigyta daugiau kaip 64,4 mln. apsauginių priemonių vienetų.

Liepė kaupti rezervą

Anot VPT, dauguma apsaugos priemonių brangiausios buvo pačiame pandemijos įkarštyje – kovo–balandžio mėnesiais.

Perkant priemones, skirtas kovai su koronavirusu, iš viso buvo išleista 84,4 mln. eurų, beveik pusę šios sumos atseikėjo Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras.

Viešųjų pirkimų tarnyba ragina jau dabar pradėti rengtis galinčiai kilti antrajai koronaviruso bangai ir pradėti vykdyti apsaugos priemonių viešuosius pirkimus.

"Atsižvelgiant į tai, kad gali kilti kita COVID-19 banga, rekomenduojama neatidėliojant vykdyti skelbiamus viešuosius pirkimus, pildyti rezervus, o esant poreikiui, sudaryti preliminariąsias sutartis, kurios leistų greičiau įsigyti būtinas priemones, jei jų trūktų", – rašoma VPT rekomendacijose.

Taip pat raginama centralizuoti pirkimų vykdymą, konsoliduojant organizacijų poreikius bei sutelkiant pirkimų vykdytojų kompetencijas.

Pirkimo nutraukti negali

Tačiau praktika parodė, kad ne visuomet ir centralizuoti pirkimai atitinka sveiko proto kriterijus įkainių požiūriu.

Pasirodo, Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuras klausimų sukėlusį pirkimą vykdė per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

Laikinai einanti Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pavaduotojos visuomenės sveikatai pareigas Irma Karpavičė tikino, kad šį pirkimą įstaiga vykdė centralizuotai.

Mes net nebegalime pasakyti, jog sutarties nepasirašysime, nes ji mums per brangi.

"Pirkimas vyko per Centrinę perkančiąją organizaciją. Ši viešųjų pirkimų sistema automatiškai atrenka konkurso laimėtoją pagal mažiausios kainos kriterijų. Sistemai pasiūlius mažiausios kainos tiekėją, pateikiama ir preliminarioji sutartis. Atšaukti sutarties mes jau nebegalime", – aiškino I.Karpavičė.

Paklausta, kodėl sveikatos biuras iš viso sutiko mokėti tokią kainą už respiratorius, jei rinkoje jų kaina jau yra kritusi, biuro atstovė tikino, jog nebuvo kaip trauktis atgal.

"Aš domėjausi, su vožtuvu respiratoriai yra daug brangesni nei be vožtuvo. Rinkoje kaina vyravo nuo 10 iki 12 ar 15 eurų. Mačiau ir tokių, už kuriuos prašė 30 eurų. Bet rinkoje jų nėra tiek, kiek prašo pirkėjai. Kai kurios elektroninės parduotuvės atsakė, jog neturi net tokio nedidelio kiekio, kokio mes prašėme. Kadangi pirkimą vykdėme per CPO, mes nebegalime ginčytis, kad pirkimas vykdomas per didele kaina. Gal mes ir norime mažesnės kainos, bet tai jau ne derybų klausimas perkant per šią sistemą", – aiškino Klaipėdos rajono sveikatos biuro direktoriaus pavaduotoja.

Pateikus pavyzdžių, kas ir po kiek sugebėjo įsigyti respiratorių, I.Karpavičė patikino, kad kiekvienas derybas lemia daugybė veiksnių.

"Nežinau, po kiek pirko Klaipėdos rajono savivaldybė, bet viskas priklauso nuo kiekių, nuo laiko, kada vykdomas pirkimas. O kaip jūs mums siūlote ginčytis, jog mums yra per didelė kaina, jei visoje CPO sistemoje šis tiekėjas siūlo mažiausią kainą? Mes net nebegalime pasakyti, jog sutarties nepasirašysime, nes ji mums per brangi", – pripažino I.Karpavičė.

Užteks trims dienoms?

Rajono visuomenės sveikatos biuras vykdė neskubų pirkimą, respiratorių pristatymui duotas mėnuo.

"Mes ruošiamės rudeniui. Ugdymo įstaigose dirbantiems specialistams. Institucijos buvo perspėtos, jog turi turėti apsaugos priemonių rezervą, ruošiantis antrajai bangai. O mes nieko neturėjome, todėl ir nusipirkome", – paaiškino I.Karpavičė.

Pasak jos, sveikatos biuro specialistai tokias apsaugos priemones privalo turėti dirbdami ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

"Mes turime specialistų Skuode ir Rietave. Rudenį atsidarius ugdymo įstaigoms, respiratorių prireiks ir jiems. Iš viso biure dirba 40 specialistų", – paaiškino I.Karpavičė.

Išeitų, kad šių vienkartinių respiratorių, kurie gali būti dėvimi tik keletą valandų, užtektų vos kelioms dienoms?

"Labai norėtume, kad užtektų. Bet jei situacija bus kitokia, turbūt bus perkama ir toliau. Mes planuojame tokį pirkimą, kiek turime lėšų. Mūsų akimis, šio pirkimo kaina atrodo dar padoriai, nes pirkome nedidelį kiekį", – tikino I.Karpavičė.