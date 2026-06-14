Vandens dviratis tapo žaislu?

Ne visi vandens pramogas renkasi suprasdami, jog saugumas vandenyje turėtų būti svarbiausias.
Vandens dviračių nuoma Dangės upėje startavo vos atšilus orams. Prie Biržos tilto įsikūręs nuomos punktas sulaukia nemažo tiek vietinių gyventojų, tiek miesto svečių susidomėjimo.
Vis dėlto viena klaipėdietė pasakojo neseniai tapusi nemalonaus vaizdo liudininke. Anot jos, Dangėje plaukioję jaunuoliai vandens dviratį naudojo ne pagal paskirtį – stovėjo ant jo, šokinėjo, specialiai siūbavo ir net bandė prileisti į vidų vandens.
„Plaukė du vaikinai ir dvi merginos, panašu, kad visi buvo pilnamečiai, tačiau jų elgesys tikrai stebino. Vaikinai stovėjo ant vandens dviračio, jį purtė, trankė rankomis, specialiai siūbavo taip, kad į vidų patektų vandens. Atrodė, kad jų tikslas buvo ne pasiplaukioti, o pasirodyti prieš merginas ir jas išgąsdinti“, – pasakojo klaipėdietė Kamilė.
Moteris teigė, kad toks elgesys atrodė ne tik nepagarbus aplinkiniams, bet ir pavojingas patiems pramogautojams.
„Merginos elgėsi ramiau, mynė pedalus, o vaikinai visą laiką rėkavo, stovėjo ir elgėsi nepagarbiai. Žiūrint iš šalies buvo nejauku, nes atrodė, kad bet kurią akimirką visi gali atsidurti vandenyje“, – tvirtino klaipėdietė.
Vandens dviračių nuomos punkto atstovų teigimu, problemų, susijusių su netinkamu poilsiautojų elgesiu naudojantis vandens dviračiais, kyla itin retai. Anot jų, pavieniais atvejais žmonės nuplaukia į seklumas ar kitas nepatogias vietas, tačiau tai nėra dažnas reiškinys.
„Pasitaiko tokių atvejų, kad žmonės vandens dviračiais nuplaukia į kokią seklumą, tačiau problema nėra opi, o skundų sulaukiame nedaug“, – teigė vandens dviračių nuomos punkto atstovas Šarūnas Šimkus.
Saugaus elgesio vandenyje taisyklės numato aiškius reikalavimus.
Plaukiojant vandens dviračiais privaloma dėvėti gelbėjimosi liemenes, o paslaugų teikėjai atsako už jų išdavimą. Taip pat draudžiama nuomoti vandens dviračius apsvaigusiems ir jaunesniems nei šešiolikos metų asmenims, jei jų nelydi suaugusysis.
Be to, plaukiojantieji privalo laikytis Dangės upėje esančių įspėjamųjų ženklų ir kitų saugumo reikalavimų.
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