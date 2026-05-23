 Vasara dar nesiskubina

Vasara dar nesiskubina

2026-05-23 05:00
Asta Dykovienė

Šį savaitgalį ir ateinančią, paskutiniąją gegužės savaitę, didesnės šilumos sinoptikai Klaipėdoje nežada. Tačiau bus pavasariškas oras, ir nors nuo kitos savaitės pradžios tikimasi stipresnio vėjo, lietaus beveik neprognozuojama.

Gamta: nepaisant to, kad orai šį pavasarį šiluma per daug nelepino, augalai laikosi savo gyvavimo ritmo.
Gamta: nepaisant to, kad orai šį pavasarį šiluma per daug nelepino, augalai laikosi savo gyvavimo ritmo. / D. Janauskaitės nuotr.

Šiandien pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, be lietaus, oro temperatūra sieks 14–16 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį laikysis pietvakarių, vakarų vėjas, 5–10 m/s, dieną – vakarų, sustiprėsiantis iki 12 m/s. Naktį prognozuojamas rūkas ir nedidelis lietus, dieną be žymesnio lietaus. Oro temperatūra naktį – 9–11 laipsnių šilumos, dieną – plius 13–15 laipsnių.

Pirmadienio naktį pūs vidutinio stiprumo vakarų, šiaurės vakarų vėjas, dieną vyraus vakarų, pietvakarių vėjas, 7–12 m/s. Be lietaus, oro temperatūra naktį – 8–10 laipsnių šilumos, dieną – plius 13–15 laipsnių.

Antradienio naktį išliks vakarų, šiaurės vakarų vėjas, kuris kiek sustiprės ir gūsiuose sieks iki 15 m/s, dieną – vakarų vėjo gūsiai bus 15–17 m/s. Be lietaus, naktį temperatūra – 9–11 laipsnių šilumos, dieną – plius 12–14 laipsnių.

Trečiadienį visą parą išliks vakarų, šiaurės vakarų vėjas, 8–13 m/s, gūsiai – 15–18 m/s. Be žymesnio lietaus, temperatūra naktį – 8–10 laipsnių šilumos, dieną – plius 11–13 laipsnių.

Ketvirtadienį vyraus gūsingas šiaurės vakarų vėjas (naktį gūsiai – 15 m/s, dieną – 15–17 m/s), naktį be žymesnio lietaus, dieną – be lietaus. Oro temperatūra naktį – 6–8 laipsniai šilumos, dieną – plius 8–10 laipsnių.

Penktadienį išliks šiaurės vakarų vėjas, naktį gūsiai sieks 15 m/s, dieną – 15–17 m/s. Naktį be lietaus, temperatūra naktį 7–9 laipsniai šilumos, dieną – plius 11–13 laipsnių.

Kitą savaitgalį prognozuojamas vidutinio stiprumo vakarų, pietvakarių vėjas. Šeštadienio naktį – nedidelis lietus, sekmadienį – be žymesnio lietaus. Kito savaitgalio naktimis prognozuojama 7–9 laipsniai šilumos, dienomis – plius 13–15 laipsnių.

Sinoptikai teigia, kad oras šyla labai lėtai, tačiau tikimasi, kad šilumos sulauksime jau netrukus.

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vasara ateis rudenį, jei geri būsim. Bet juk nebūsim...
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