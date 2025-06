Vasara moksleiviams – ne tik poilsiui

Startas darbo rinkoje

Klaipėdos savivaldybė skatina jaunimo įdarbinimą vasaros metu, skirdama pinigines paramas darbdaviams, kurie sutinka įdarbinti nepilnamečius.

Jaunuoliai patys skambina darbdaviams, siunčia savo gyvenimo aprašymus, motyvacinius laiškus ir dalyvauja darbo pokalbiuose.

Pasak Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės Agnės Kovalenkaitės, populiariausios pozicijos tarp jaunuolių yra stovyklų organizavimas, pagalbiniai darbai maitinimo ir statybų sektoriuose, pardavėjo darbas lauko kavinėse ir renginių organizavimo pagalba.

Moksleiviai noriai renkasi dirbti ir kavinėse ar greito maisto restoranuose.

Jaunuolių registracija vyksta iki birželio 20 d., o darbdavių registracijų šiuo metu yra trisdešimt.

„Turime 95 vietas pilniems etatams, todėl jaunuoliai gali drąsiai kreiptis į darbdavius ir ieškoti darbo – didžiausia tikimybė gauti darbą yra maitinimo sektoriuje“, – teigė A. Kovalenkaitė.

Grafikai pagal amžių

Pagal galiojančius Lietuvos įstatymus, 14–15 metų vaikai gali dirbti tik lengvus, pagalbinius darbus, kurie yra saugūs jų sveikatai ir netrukdo mokymuisi.

Įdarbinant vaiką, būtinas vieno tėvų arba kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštiškas sutikimas.

Taip pat būtinas mokslo metų laikotarpiu išduotas mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštiškas sutikimas dėl vaiko darbo.

16–17 metų paaugliai gali dirbti šiek tiek įvairesnius darbus, atitinkančius jų amžių ir galimybes.

Tačiau darbo laikas taip pat ribojamas – ne mokslo metų laiku vaikai gali dirbti iki 6 val. per dieną ir 30 val. per savaitę, o paaugliai – iki 8 val. per dieną ir 40 val. per savaitę.

Bendrovės „Pajūrio vagonėlis“ direktorė Diana Marčenko pasakojo, kad tikrai daug nepilnamečių nori dirbti ir aktyviai kreipiasi į jos įstaigą, kurioje pagrindinis darbo pobūdis yra prekiauti ledais, kava ir kitais saldumynais.

„Nuolat bendraujame su jaunimu ir dažnai girdime, kad jiems sunku rasti darbą, todėl stengiamės suteikti galimybę kuo daugiau norinčiųjų“, – teigė D. Marčenko.

Pasak direktorės, darbo grafikai yra derinami pokalbio metu, nes vieni planuoja atostogas, o kiti negali dirbti vakarais.

„Mes priimame dirbti nepilnamečius ir dalyvaujame savivaldybės programoje, kuri skirta jaunimui įdarbinti vasaros laikotarpiu“, – pabrėžė D. Marčenko.

Kodėl kai kur – ne?

Nors savivaldybė skatina darbdavius įdarbinti ir 14 metų jaunimą, būtent tokio amžiaus moksleiviams yra sudėtingiausia susirasti darbą vasaros laikotarpiui.

Darbdaviai dažnai baiminasi dėl papildomų atsakomybių ir teisinių reikalavimų, susijusių su nepilnamečių įdarbinimu.

Jiems sudėtinga sudaryti darbo grafiką ir nustatyti darbo valandas, taip pat moksleiviams negalima skirti didesnio darbo krūvio, o tai didelė atsakomybė darbdaviams.

Jaunuoliai darbo pasiūlymų gali ieškoti įvairiose platformose, įskaitant socialinius tinklus, darbo paieškos svetaines ir skelbimus.

Taip pat rekomenduojama tiesiogiai kreiptis į vietines įmones ar organizacijas, kurios vasaros metu ieško papildomų darbuotojų.