 Vokiečių karių kapinėse – Gedulo diena

Vokiečių karių kapinėse – Gedulo diena

2025-11-18 16:40
Asta Dykovienė

Klaipėdoje paminėta Vokiečių tautinė gedulo diena, kurios tradicija tęsiasi jau daugiau nei šimtą metų. Sekmadienį vokiečių karių kapinėse kuklioje ceremonijoje prisiminti žuvusieji karuose, kalbėta, jog bet koks tarptautinis konfliktas didelė tragedija tiek kariams, tiek ir civiliams gyventojams.

Tradicija: sekmadienį vokiečių karių kapinėse paminėta Vokiečių tautinė gedulo diena, skirta prisiminti žuvusiuosius karuose.
Tradicija: sekmadienį vokiečių karių kapinėse paminėta Vokiečių tautinė gedulo diena, skirta prisiminti žuvusiuosius karuose. / L. Dykovaitės nuotr.

Kaip pabrėžė renginio organizatorius, asociacijos „Vokietuva“ vadovas Manfredas Wageneris, šių metų renginys svarbus dėl tebesitęsiančių karinių veiksmų Ukrainoje bei įtemptos geopolitinės politinės situacijos Europoje ir pasaulyje.

Vokiečių karių kapinėse prie memorialo čia palaidotiems žuvusiesiems pagarbą atidavė Lietuvos karinių jūrų pajėgų garbės sargyba, vokiečių ir britų kariškiai, Klaipėdos vokiečių bendruomenės nariai, miesto ir šalies politikai.

Vokiečių tautinė gedulo diena Vokietijoje minima jau daugiau nei šimtmetį.

Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, Klaipėdoje po tik 1998 m. buvo galutinai sutvarkytos vokiečių karių kapinės, o Vokiečių tautinė gedulo diena čia pradėta minėti nuo 2019-ųjų.

„Ši tradicija atėjo iš Vokietijos, ji atsirado po Pirmojo pasaulinio karo. Tuomet valstybė patyrė didelius nuostolius, buvo daug žuvusiųjų, ir taip Vokietijoje buvo įvesta Gedulo diena. Po Antrojo pasaulinio karo ši tradicija buvo atgaivinta. Šią dieną daugiau minimi karuose žuvę kariai“, – teigė Klaipėdos vokiečių draugijos pirmininkas Arnoldas Piklaps.

Anot A. Piklaps, atmintinų dienų yra gana daug, dabar buvo paminėta Tautinė gedulo diena, o kitą sekmadienį (lapkričio 23-iąją) S. Dacho namų bendruomenė pagal liuteronišką tradiciją kviečia klaipėdiečius į Skulptūrų parke esantį Tautinių kultūrų centrą, kur bus minimas Amžinybės sekmadienis, skirtas civilių Klaipėdos gyventojų atminimui.

Daugybė jų yra palaidota būtent dabartiniame Skulptūrų parke, buvusiose senosiose miesto kapinėse.

Šiame straipsnyje:
Vokiečių tautinė gedulo diena
Vokiečių karių kapinės
tradicija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Neabejingas
Karus sukelia ne kariškiai , karai kyla dėl kvailų politikų ir dar kvailesnių jų sprendimų , tas buvo ir ateitį tas bus . Graži tradicija , visiškai nesvarbu kokios tautybės buvo tie kariai . Pagarba jums . P.S. Priekulėje , senose kapinėse yra paminklas skirtas žuvusiems per karus . Bet paminklo būklė apgailėtina .
2
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų