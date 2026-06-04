Vyks karinės pratybos

Klaipėdos savivaldybė informavo, kad pratybos vyks siekiant užtikrinti Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių vieneto kovinį rengimą.
Birželio 1 ir 3 dienomis pratybos vyko Klaipėdoje.
Birželio 22-ąją nuo 2 iki 4 val. jos vyks Neringoje, o birželio 23-iąją – nuo 10 iki 16 val.
Birželio 25 dieną nuo 10 iki 23 val. gyventojai karius gali išvysti Klaipėdos rajone.
Birželio 29-ąją nuo 10 iki 16 val. veiksmas vėl persikels į Klaipėdą.
Nuo birželio 24 iki liepos 2 dienos pratybos vyks Plungės rajone. Jos vyks nuo 7 iki 21 val.
„Pratybų metu Kuršių mariose, vidaus vandenyse, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje ir Platelių ežere vyks karinių valčių veikla. Atskiromis dienomis gali būti naudojama imitacinė amunicija, todėl gali girdėtis šūvių garsai. Prašome gyventojų išlikti ramiems ir supratingiems“, – nurodė Klaipėdos savivaldybė.
(be temos)