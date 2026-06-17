Vyriausybė Smiltynės perkėlą nutarė perduoti Klaipėdos uostui

Jos įstatinis kapitalas bus padidintas 9,24 mln. eurų – iki 498 mln., uosto direkcija perims 99,61 proc. (329,6 tūkst. vienetų) Smiltynės perkėlos akcijų, vėliau iš smulkiųjų akcininkų ji išpirks likusias akcijas ir bus galima įmonę prijungti prie uosto direkcijos.
Kaip rašė BNS, susisiekimo ministras Juras Taminskas gegužę teigė, kad keltais tarp Klaipėdos ir Kuršių nerijos mašinas ir žmones kelianti Smiltynės perkėla liepą bus prijungta prie Klaipėdos jūrų uosto direkcijos.
Buvęs ministras Eugenijus Sabutis pernai liepą sakė, kad sujungus abi įmones būtų sutaupyta mažiausiai 1 mln. eurų, o mažiau nei 1 proc. perkėlos akcijų iš privačių akcininkų išpirks valstybė. Tuo metu skelbta, kad prijungimas turėtų įvykti šių metų sausį.
Susisiekimo ministerija valdo 100 proc. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos akcijų.
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