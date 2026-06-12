 Vyriškis sukėlė įtarimų

Vyriškis sukėlė įtarimų

2026-06-12 11:16
Indrė Kiseliovaitė

Debreceno gatvėje, daugiabučio namo kieme, pastebėtas aplink automobilius vaikštinėjantis įtartinas vyras. Nežinia, kokių kėslų jis turėjo, tačiau manoma, kad asmuo taikėsi į automobiliuose esančius daiktus. Kaip teigė tai matę liudininkai, vienos mašinos dureles vyras paklibino, tačiau šioms neatsidarius, ėjo toliau.

Užfiksavo: kokių kėslų galėjo turėti vyras – kol kas nežinia, tačiau tikimasi, kad žmonių turtas nenukentėjo.
Užfiksavo: kokių kėslų galėjo turėti vyras – kol kas nežinia, tačiau tikimasi, kad žmonių turtas nenukentėjo. / „Facebook“ paskyros „Debreceno“ nuotr.

Klaipėdiečių, pasidalijusių įtartino vyro nuotraukomis socialiniuose tinkluose, teigimu, Debreceno g. 36 aplink automobilius vaikštantis vyras buvo pastebėtas nuo pat sekmadienio ryto.

„Jaunuolis nuo pat ryto trynėsi prie Debreceno 36-ojo namo. Matėme, kaip bandė atidaryti mūsų automobilį. Saugokite savo turtą, gal ir prie kitų lindo“, – nurodė neabejingi klaipėdiečiai.

Žmonės pasakojo, kad, surikus pro langą, vyras išsigando ir spruko. Šiuo įrašu norėta įspėti kaimynus, kad būtų budrūs ir saugotų savo turtą.

Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnai tvirtino, kad sekmadienį apie galimus pažeidimus nurodytu adresu nebuvo gauta nė vieno pranešimo.

Pamačius ar įtariant galimą pažeidimą pareigūnai visada ragina gyventojus apie tai pranešti.

Šiame straipsnyje:
įtartinas vyras
Debreceno gatvė
įtartinas elgesys

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Lauk bjaurybes
Prileido į Lietuvą visokių "inžinierių" ir IT specialistų... Jei mes jų neišvysime, bus kaip Belfaste.
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