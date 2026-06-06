Žaliasis vandenilis – jau Klaipėdoje

Pasiryžimas būti priekyje
Į renginį susirinko gausus būrys žmonių – Klaipėdos uosto direkcijos, Susisiekimo, Energetikos ministerijų vadovai, projektą įgyvendinusių rangovų atstovai bei svečiai.
Atidarymo metu netrūko sveikinimų, aplodismentų ir simbolinių žinučių apie Lietuvos siekį būti tarp pažangiausių Europos valstybių.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas pažymėjo, kad naujasis objektas yra kur kas daugiau nei infrastruktūros projektas.
„Jeigu manęs kas nors paklaustų, kaip vienu sakiniu pavadinti šį reiškinį, pasakyčiau, kad tai yra matoma, bet neįtikėtina. Klaipėdos uoste atveriame pirmąją Lietuvoje žaliojo vandenilio gamybos ir tiekimo bazę. Tai yra kur kas daugiau negu naujas infrastruktūros objektas. Tai ženklas, kad Lietuva išeina į ateities etapą – šis objektas rodo pasiryžimą būti priekyje bei rodyti, kad Lietuva yra atsakinga, siekianti ir inovatyvi“, – akcentavo A. Latakas.
Tai yra matoma, bet neįtikėtina.
Jo teigimu, projekto pradžioje netrūko skeptikų, tačiau atkaklus darbas leido idėją paversti realybe.
„Kai pradėjome svajoti apie šį projektą, čia stovėjo seni, apleisti pastatai. Daugelis klausė, kam to reikia, ar tai saugu, ar apskritai įmanoma. Tačiau šiandien matome rezultatą – Lietuva gali būti tarp valstybių, kurios ne tik kalba apie inovacijas, bet ir jas kuria“, – džiaugėsi A. Latakas.
Aplenkėme Vilnių
Susisiekimo ministras Juras Taminskas akcentavo, kad atidaryta bazė yra žinutė apie šalies kryptį.
„Visada sakau, kad visi keliai iš Lietuvos veda į pajūrį, o Klaipėdos jūrų uostas yra vartai į pasaulį. Tai žinutė, kad Lietuva – progresyvi valstybė, žvelgianti į ateitį – žaliojo vandenilio technologijos jau tampa dabartimi, o ne tolima vizija“, – teigė J. Taminskas.
Energetikos viceministras Airidas Daukšas taip pat tvirtino, kad objektas svarbus ne tik Klaipėdai, bet ir visai valstybei, bei priminė, kad uostamiestis šįkart aplenkė ir šalies sostinę.
„Žaliasis vandenilis užima svarbią vietą šalies strategijoje. Šis projektas rodo, kad ateitis yra jau čia. Džiaugiamės, kad turime pirmąją žaliojo vandenilio gamyklą Lietuvoje – Klaipėda aplenkė net ir Vilnių“, – teigė A. Daukšas.
Link tvarios ateities
Žaliojo vandenilio gamybos ir pildymo bazė įrengta Klaipėdos uosto teritorijoje.
Pradėsiančioje veikti žaliojo vandenilio gamybos ir tiekimo stotelėje veiks polimerinių elektrolitų membranos tipo elektrolizeris. Įrangai dirbant visu pajėgumu, per metus bus pagaminama 127 tonos vandenilio.
Tikimasi, kad naujoji infrastruktūra ateityje prisidės prie aplinkai draugiškesnio transporto vystymo – vandenilis bus naudojamas laivams, uosto technikai ir kitoms transporto priemonėms.
Dėl vandenilio įvairios transporto priemonės gali judėti mažinant poveikį aplinkai – nuo šiandien iš Klaipėdos į Lietuvą pradeda sklisti žaliojo vandenilio era.
(be temos)
(be temos)
(be temos)