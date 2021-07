Žiemos uosto konversija kol kas tik svajonė

Planuose konversija nenumatyta

Klaipėdos miesto savivaldybės Jūrinės kultūros koordinacinėje taryboje pristatytas daug diskusijų sulaukęs klausimas dėl Žiemos uosto konversijos. Tai yra tos teritorijos pritaikymo ne uosto krovai, o Klaipėdos miestui labiau artimai veiklai.

Grupė Klaipėdos bendruomeninių organizacijų atstovų, architektų, dailininkų, kraštovaizdžio kūrėjų atstovų kreipėsi į Jūrinės kultūros koordinacinę tarybą, kad ši imtųsi iniciatyvos išsaugoti istorinį Klaipėdos žiemos uostą.

„Žiemos uostas galėtų tapti unikalia uostamiesčio žmonių susibūrimo ir renginių vieta, mažojo ir burinio laivyno marina, puošiančia miesto centrą ir suteikiančia miestui išskirtinio jūrinio indentiteto“, – teigta jų kreipimesi. Žiemos uosto konversijos klausimas jau keliamas ne vienerius metus.

Diskutuota ir rengiant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą.

Miesto savivaldybė teikė siūlymą ateityje konversijai numatyti Žiemos uosto ir „Baltijos“ laivų statyklos teritorijas.

Diskusijose tarp uostininkų skambėjo mintis, jog „Baltijos“ laivų statyklos teritorijos konversija būtų klaida, tačiau Žiemos uosto teritorijos pritaikymas ne uosto reikmėms ateityje būtų įmanomas.

Vieta: KLASCO Žiemos uosto dalis, įsikūrusi tiesiai priešais „Klaipėdos“ viešbutį, būtų patraukli turistams ir miesto svečiams. (Vidmanto Matučio nuotr.)

Anuometinis KLASCO vadovas, dabar jau nedirbantis, Audrius Pauža teikė kategorišką poziciją, kad nepritartų Žiemos uosto konversijai.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrajame plane tokia konversija nėra numatyta. Ji nenumatoma ir Klaipėdos miesto bendrajame plane, kuris dar svarstomas, bet jį šiais metais rengiamasi tvirtinti.

Atsivertų tik po 2050-ųjų metų

Klaipėdos miesto savivaldybės pozicija dėl Žiemos uosto konversijos yra skeptiška.

Jūrinės kultūros koordinacinėje taryboje Klaipėdos miesto vicemeras Arūnas Barbšys teigė, kad norima išplėsti prieigą prie marių. Tačiau tai yra valstybės teritorija, kuri numatyta uosto paskirčiai ir išnuomota KLASCO. Dėl tos teritorijos kitokio nei uostinė veikla vystymo reikėtų ieškoti susitarimų tarp Klaipėdos miesto, Uosto direkcijos ir KLASCO.

Klaipėdos miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėja, vyriausioji architektė Mantė Černiutė-Amšiejienė teigė, jog Klaipėdos miesto bendrasis planas rengtas atsižvelgus į Seimo nutarimą pripažinti uostą valstybei svarbiu objektu ir Vyriausybės nutarimą, kuriuo patvirtintas Uosto bendrasis planas su krovos teritorija Žiemos uoste.

Tačiau, anot M.Černiutės-Amšiejienės, pagal parengtą koncepciją Žiemos uosto teritorija miestui ir miestiečiams su prieiga prie vandens galėtų atsiverti apie 2050 m.

Klaipėdos miesto tarybos narys ir buvęs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vadovas Arvydas Vaitkus tuo abejojo. Nieko nedarant net 2050 metais jokia prieiga prie vandens Žiemos uosto teritorijoje neatsivertų. Kad Žiemos uoste nuo numatytos krovos veiklos kas nors pajudėtų link kitokios veiklos, turi būti sąlygos. Pirma, to turi norėti pati uosto žemės nuomotoja KLASCO, prieš kelerius metus pasirašiusi 49 metų tos teritorijos nuomos sutartį. Ją nutraukti prieš jos valią neįmanoma. Antra, uosto krovos veiklos keitimui toje teritorijoje turėtų pritarti Klaipėdos valstybino jūrų uosto direkcija. Trečia, tam turėtų pritarti Vyriausybė ir išbraukti teritoriją iš uosto veiklos prioriteto. Ketvirta, turėtų būti koreguojami bendrieji uosto ir miesto planai.

Krova nepatogi, nauda nežymi

Buvęs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vadovas A.Vaitkus Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos posėdyje teigė, kad šiandienos situacijoje pačiai KLASCO naudingiau būtų ne krovą vykdyti, o bandyti Žiemos uosto teritoriją pritaikyti konversinei veiklai. Esminė sąlygą būtų, kad prie 13–14 krantinių turėtų likti vieta KLASCO vilkikams švartuoti, nes jie šioje uosto dalyje yra ypač reikalingi, operatyviai gali išplaukti susidarius ekstremaliai padėčiai uosto vartuose ar jų prieigose.

Kitoje Žiemos uosto dalyje galėtų būti įrengta maždaug 300 vietų jachtų ir pramoginių laivų marina.

Tai greitai atneštų pajamų, nes jau šiuo metu yra susidaręs maždaug 240 pramoginių laivų perteklius, kurie nebetelpa į Pilies uostą ir kitas Klaipėdos marinas.

Šalia Žiemos uosto marinos turėtų vykti ne gyvenamųjų namų statybos, o kurtis šiuolaikinis verslo ir pramogų centras, kuris pritrauktų informacinių technologijų ir kitokias užsienio kompanijas.

A.Vaitkus įsitikinęs, kad pati KLASCO arba šią teritoriją perėmusi kita „Achemos grupės“ bendrovė, atlikusi konversiją iš nekilnojamojo turto nuomos šioje teritorijoje gautų žymiai didesnes pajamas nei dabar. Didesnė nauda iš to būtų ir Klaipėdos miestui, Lietuvos valstybei. Jau nekalbant apie prestižą Klaipėdoje prie vandens turėti miesto verslo centrą.

Kas vyktų su dabartine krova, kuri yra Žiemos uosto teritorijoje? Ši krova yra nežymi, teritorija siaura ir nepatogi. A.Vaitkus pateikė išvestinius duomenis, kad krova Žiemos uoste per metus siekia apie 700 tūkst. tonų. Iš to, pagal jo išvestinius duomenis, krovos kompanija uždirbanti iki 3 mln. eurų per metus. Valstybės nauda esanti apie 12,5 mln. eurų per metus.

Tuos krovinius nesunkiai būtų galima perkelti į laisvas teritorijas pietinėje Klaipėdos uosto dalyje. Iš to laimėtų ir KLASCO, ypač jei Uosto direkcija surastų galimybę kaip galima greičiau atlikti infrastruktūrinius pokyčius pietinėje uosto dalyje, kuri būtų susieta su tos veiklos perkėlimu. Iš tos veiklos perkėlimo nauda būtų ir pačiai Uosto direkcijai, visam uostui, kuris padarytų milžinišką žingsnį žaliojo uosto link.

Norėtų ryžtingesnės savivaldos

Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos nariams nekyla abejonių, kad istorinė ir unikali Žiemos uosto dalis turi būti išsaugota. Ateityje nuėmus senas uosto tvoras, teritoriją sujungus su Vitės kvartalu ir atkūrus senąją šio rajono dvasią, teritorija atsiverta paslaugų, nekilnojamojo turto verslui.

Panašias senųjų uostų teritorijas besikeičiančioms žmonių ir verslo reikmėms yra pritaikę Hamburgas, Barselona, Oslas. Tai vyksta Taline, Rygoje, net Sankt Peterburge.

Klaipėdoje yra unikali vieta – tarsi vientisas kompleksas nuo piliavietės iki Žiemos uosto, kuris, gražiai juos sutvarkius, būtų patrauklus ir turistams, ir investuotojams.

Sudaryta Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos narių grupė, kuri bandytų daryti ne spaudimą, kaip būdavo iki šiol, o ieškoti kompromisų, kaip ne itin patogią krovai Žiemos uosto teritoriją patys „Achemos grupės“ akcininkai galėtų bandyti paversti komerciškai patrauklia kitokios veiklos teritorija.

„Šiandien gyvenimas yra iš esmės pasikeitęs. Žmonėms reikia vaizdų, pramogų, patogaus priėjimo prie vandens. Žinau, kiek kainuoja išlaikyti laivą, todėl manau, kad iš marinos veiklos Žiemos uoste būtų galima gauti pelno. Reikėtų geranoriškai kalbėtis su KLASCO savininkais, kad keistųsi jų požiūris“, – svarstė Klaipėdos mažųjų laivų asociacijos „Pajūrio laivai“ prezidentas Algirdas Valentinas.

Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius Gintautas Kutka norėtų, kad būtų aiškesnė Klaipėdos miesto valdžios pozicija dėl Žiemos uosto.

Miesto taryba turėtų įpareigoti merą kalbėtis su „Achemos grupės“ savininkais, kad šie ieškotų būdų, kaip naudingai jų verslui galėtų būti atliekama Žiemos uosto konversija.

Visuomeninės organizacijos „Žalia banga“ pirmininkė Dalia Žukienė akcentavo, kad Klaipėdos mieste yra daug chaoso ir netvarkos, kuri atsirado dėl prastos miesto vadovybės veiklos. Anot jos, galima tik pavydėti kitiems miestams, kad jie fantastiškai susitvarko senąsias buvusių uostų teritorijas, pritaiko naujos kartos verslui.

„Galvodami apie uostą ir miestą turime nepamiršti ir aplinkosauginių aspektų, klimato kaitos fone galvoti ir apie naujas ekologiškos veiklos technologijas“, – akcentavo D.Žukienė.

Nei KLASCO, nei „Achemos grupės“ atstovai Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos posėdyje nedalyvavo.

Jokių interesų neturinčioje Jūrinės kultūros koordinacinėje taryboje sudaryta darbo grupė, kurios nariai analizuos situaciją, o ateityje po to netgi norėtų pasikalbėti su „Achemos grupės" savininkais.