Žiniasklaida: socialdemokratų kandidatas į Klaipėdos merus – teisininkas Jurijus Martinaitis

Leidinys skelbia, kad LSDP kandidato į Klaipėdos merus rinkimuose varžėsi du kandidatai, balsų dauguma kandidatu išrinktas J. Martinaitis, o antroje vietoje liko finansų viceministras Kęstutis Kvaraciejus.
Nurodoma, kad teisinį išsilavinimą turintis J. Martinaitis profesinėje veikloje atstovauja ne vienai Klaipėdos įmonei, taip pat yra kelių uostamiesčio bendrovių akcininkas.
Iki šiol apie kandidatus į Klaipėdos miesto mero postą yra paskelbęs Liberalų sąjūdis, kuris iškėlė Arturo Trušo kandidatūrą, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga delegavo Romą Karmaziną, „Nacionalinis susivienijimas“ – Dovilą Petkų, Tautos ir teisingumo sąjunga – Naglį Puteikį, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – Rasą Bekėžienę.
Tuo metu buvęs „Klaipėdos keleivinio transporto“ direktorius ir buvęs Klaipėdos savivaldybės administracijos vadovas Gintaras Neniškis yra įsteigęs naują politinį komitetą „Klaipėdos banga“, kuris sieks dalyvauti savivaldybės tarybos ir miesto mero rinkimuose.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną. Bus renkama 60 merų ir 1494 tarybos nariai.
2023 metais per savivaldos rinkimus politiniai komitetai iškovojo 194 mandatus, įskaitant merus.
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