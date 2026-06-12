Žolę žmonės turėtų nusipjauti ir patys

Prie kapų – su vejapjove
Vasaros dienomis netrūksta nusiskundimų dėl kapinių būklės – kai kur žolė jau gožė ir pačias kapavietes.
„Ir pernai buvo tas pats – žolė iki kelių ir praėjimuose, ir prie pat kapaviečių. Galėtų ir dažniau pjauti žolę, pavyzdžiui, mano šeima vasarą į kapines važiuoja tik pasiėmusi žoliapjovę – juk kitaip ir neprieitume prie tų kapų“, – pasakojo klaipėdietė Aida.
Žmonės priekaištauja, jog sunku suprasti, kodėl tokioje jautrioje ir lankomoje vietoje tvarkymo darbai nevyksta sparčiau.
Kai kurie svarstė, esą prioritetas esą teikiamas kitoms miesto erdvėms, o kapinių priežiūra lieka nuošalyje.
Tačiau klaipėdiečiai tikisi, kad artimiausiomis savaitėmis vaizdas taps gerokai tvarkingesnis.
Truks dvi savaites
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėja Daiva Breivė pažymėjo, kad problema nėra palikta likimo valiai.
Šiuo metu Lėbartų kapinėse yra vykdomi suplanuoti šienavimo darbai, laikantis sutartyje numatytų terminų.
„Šienavimo laikotarpis numatytas nuo birželio 1 d. ir truks dvi savaites. Darbai dar vyksta, todėl kai kuriose vietose žolė dar gali būti nenušienauta – rangovas patikino, kad darbai bus atlikti laiku“, – teigė D. Breivė.
Darbai bus atlikti laiku.
Pasak patarėjos, kapinėse pirmiausia technika yra nušienaujamos bendro naudojimo erdvės, į kurias galima privažiuoti, o vėliau darbai tęsiami naudojant nešiojamąsias žoliapjoves sunkiau prieinamose vietose.
Darbus Lėbartų kapinėse vykdo bendrovė „Raguvilė“.
Atsakinga ne tik savivaldybė
Klaipėdos savivaldybės atstovė taip pat priminė, kad ne visa teritorija priklauso miesto prižiūrimoms erdvėms.
Pagal galiojančią tvarką, už pačių kapaviečių ir tarp jų esančių takelių priežiūrą atsakingi kapavietes prižiūrintys asmenys.
„Pagal Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir Klaipėdos miesto viešųjų kapinių lankymo tvarkos aprašo 46 punktą, už tarpų tarp kapaviečių ir pačios kapavietės priežiūrą yra atsakingas ją prižiūrintis asmuo, kuris privalo šienauti, ravėti, tvarkyti kapavietę bei prižiūrėti apėjimo aplink ją takelius“, – aiškino D. Breivė.
Taigi dalis aukštos žolės yra susijusi su dar nebaigtais savivaldybės užsakytais darbais, o dalis – su pačių kapaviečių prižiūrėtojų atsakomybe.
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