Akmenys į automobilius – naujas žaidimas?

Klaipėdietis viešai pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti išdaužtas jo automobilio langas.
Vyras neslėpė nusivylimo ne tik dėl padarytos žalos, bet ir dėl žmonių abejingumo.
„Padarė žalą žmogui ir jokio raštelio nepaliko, nieko. Šlykštūs žmonės gyvena Lietuvoje“, – piktinosi klaipėdietis.
Komentaruose netrūko svarstymų, kad tokių incidentų mieste daugėja, o dažniausiai dėl to kaltinami akmenimis besimėtantys vaikai ar paaugliai.
„Turbūt kokie vaikai akmenimis mėtėsi. Užtenka aikštelėse pažiūrėti, kaip jie „žaidžia“, o tėvų nematyti arba jie net nekreipia dėmesio“, – komentavo klaipėdietė Jurga.
Kiti gyventojai pripažino, kad tokie vaizdai kiemuose jau tampa kasdienybe.
„Baisu net į kiemą išeiti – dauguma vaikų didžiausiais akmenimis mėtosi“, – pastebėjo Justinas.
Vis dėlto kai kurie klaipėdiečiai neatmeta ir kitokios versijos. Anot jų, žalą automobiliams kartais gali padaryti ir paukščiai.
„Šiaip kirai ir varnos mėgėjos „paišdykauti“. Pažįstamam saulės paneles buvo išdaužę. Teko matyti, kaip varna iš didelio aukščio paleido į automobilį akmenį“, – komentavo Sigis.
(be temos)
(be temos)
(be temos)