Baltijos jūroje tęsiama jauno vyro paieška

Gegužės 23-iosios popietę po liudininkės skambučio į Melnragės paplūdimį skubėjo ugniagesiai gelbėtojai. Kai iki vyro buvo likę apie 20 metrų, šis paniro ir daugiau nebepasirodė. Netrukus į tą pačią vietą nėrė narai, tačiau dingusio žmogaus nerado. Paieška tą dieną truko iki 16 val.
Skenduolio ieškota ir praėjusį savaitgalį bei vakar, tačiau paieškos – bevaisės.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, pirmadienį buvo tęsiama skenduolio paieška Baltijos jūroje. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, nuo molo iki Melnragės gelbėjimo stoties atlikta žvalgyba jūroje, panaudojus vandens motociklą. Krantas žvalgytas pasitelkus keturratį. Pranešama, kad skenduolis nerastas.
Kaip patvirtino Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, paieška vykdoma ir šiandien.
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