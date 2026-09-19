Budelkiemio gatvėje – šūviai į paukščius: kas žinoma?

Rugsėjo 16-osios rytą, apie 7.50 val., Klaipėdoje, Budelkiemio gatvėje, policija gavo informacijos apie, kaip įtariama, pavojingą elgesį viešoje vietoje.
Pirminiais duomenimis, 1966 metais gimęs vyras iš pneumatinio ginklo šaudė į paukščius.
Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo pagal Baudžiamojo kodekso 284 straipsnį.
Pagal šį straipsnį tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Šis atvejis išsiskiria savo įžūlumu, vis dėlto grubių viešosios tvarkos pažeidimų Klaipėdoje registruojama gerokai daugiau.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos informacijos analizės skyriaus pareigūnų duomenimis, 2026 m. nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Klaipėdos mieste iš viso yra registruotos 67 nusikalstamos veikos dėl įvairaus pobūdžio viešosios tvarkos pažeidimų (pagal minėtą Baudžiamojo kodekso 284 str.).
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