 Daugiabučio laiptinėje – kraupus radinys

Daugiabučio laiptinėje – kraupus radinys

2026-06-16 09:21
Gytis Pankūnas (ELTA)

Skuode daugiabučio laiptinėje pirmadienį rastas vyro kūnas, pranešė policija.

<span>Daugiabučio laiptinėje – kraupus radinys</span>
Daugiabučio laiptinėje – kraupus radinys / Asociatyvi V. Balkūno/BNS nuotr.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 19.23 val. Skuode, Algirdo gatvėje, daugiabučio laiptinėje, rastas mirusio vyro (gim. 1961 m.) kūnas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

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