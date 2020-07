Daugiau nei 215 tūkst. eurų nuslėpęs būrėjas: kodėl jūs kapstotės po mano piniginę?

Gavo 215 tūkst. eurų

Tyrimo rezultatas – baudžiamoji byla.

Kaip teigė FNTT tyrimą koordinavęs ir jam vadovavęs Klaipėdos apygardos prokuroras Arvydas Navickas, A.Šiškariovas kaltės neneigė ir sutiko su dešimtis tūkstančių siekiančiu civiliniu ieškiniu.

Be to, kaltinamuoju įvardintas klaipėdietis susitarė dėl žalos atlyginimo valstybei ir net sudarė jos grąžinimo grafiką.

Klaipėdos apylinkės Teisme procesinis sprendimas priimtas birželio 25 dieną.

Mes suprantame, kad šis asmuo turi galimybes sumokėti baudą ir atlyginti civilinį ieškinį, nes ir toliau į jį kreipiasi daug žmonių prašydami pagalbos.

"Mokesčių nuslėpimas neapima visų nusikalstamų veikų. Viena yra, kai žmonės bandydami išvengti mokesčių klastoja buhalterinės apskaitos dokumentus. Tokie žmonės yra įtariami sunkiais nusikaltimais. Ir visai kita, kai kalbame apie apysunkį nusikaltimą, kurį įvykdęs asmuo vertėsi komercine veika neturėdamas licencijos. Čia kalbame apie komercinę veiklą, kuri yra leidžiama mūsų šalyje, tik, kai žmogus iš tokios veiklos gauna pajamas, jis privalo registruoti veiklą ir mokėti mokesčius", – paaiškino prokuroras.

A.Navickas teigė, kad būtent todėl daugiau nei 215 tūkst. eurų pajamų nuo valstybės nuslėpęs ir per 45 tūkst. eurų mokesčių valstybei nesumokėjęs bei veiklos septynerius metus neregistravęs jaunas vyras nebuvo teisiamas.

Galios: A.Šiškariovas skelbiasi praktikuojantis juodknygystę, Žydų magiją, Demonolatriją bei Vudu. (Vytauto Liaudanskio nuotr.)

Pelningiausi buvo 2016-ieji

Byla baigta prokurorui surašius baudžiamąjį įsakymą ir būrėjui skyrus 10,5 tūkst. eurų baudą.

Be to, A.Šiškariovas turės atlyginti valstybės pareikštą civilinį ieškinį, kurį sudaro apie 14 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio, apie 20 tūkst. eurų "Sodrai" nemokėto mokesčio, kiek daugiau nei 5,5 tūkst. gyventojų pajamų mokesčio ir per 6 tūkst. privalomojo sveikatos draudimo įmokų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą.

Pradėję tirti A.Šiškariovo veiklą pareigūnai atidžiai išanalizavo jo nešiojamojo kompiuterio duomenis, skaitmenines laikmenas, telefono korteles bei kitus įrodymais tapusius tyrimui reikšmingus dokumentus.

Taip išsiaiškinta, kad įtariamasis turėjo sąskaitas keturiuose mūsų šalyje veikiančiuose bankuose, į kurias per septynerius metus padaryta 1,4 tūkst. pavedimų.

Pasak pareigūnų, pelningiausi A.Šiškariovui buvo 2016-ieji, kai klientai jam sumokėjo beveik 63 tūkst. eurų. Tačiau nė vieno euro iš šių pajamų mokesčių pavidalu būrėjas nesumokėjo.

Klientų nestokoja

"Mes suprantame, kad šis asmuo turi galimybes sumokėti baudą ir atlyginti civilinį ieškinį, nes ir toliau į jį kreipiasi daug žmonių. Ikiteisminio tyrimo metu stebėjomės, kiek žmonių į jį kreipėsi prašydami visokios pagalbos, mokėjo nuo 300 iki 1,5 tūkst. eurų. Tokie pinigai mokami už pasikonsultavimą ir kitokius reiškinius, kurių aš nelabai suprantu. Bet turbūt kai kuriems žmonėms reikia tokios pagalbos", – svarstė A.Navickas.

A.Šiškariovas, anot pareigūnų pinigus iš klientų imdavo už įvairias apeigas, astrologines paslaugas, atbūrimus, pranašavimus, nužiūrėjimo nuėmimą ir kitas panašias paslaugas.

Į šį vyrą kreipiasi įvairių tautybių žmonės.

Nuostabos tokiu reiškiniu neslepiantis prokuroras mano, kad didžiausią reklamą būrėjams daro geriausiu laiku rodomos televizijos laidos apie įvairiausius aiškiaregius.

"Jeigu žmogui to reikia ir jam padeda, tai gal tokių paslaugų laisvoje rinkoje reikia. Teisėsauga privertė žmonų oficialiai registruotis ir mokėti mokesčius. Mes tai tikrinome ir įsitikinome, kad jis jau dirba oficialiai. Kiekvienas verčiasi, kuo moka ir ką sugeba, jei nedraudžia įstatymas, tai – normalu. Šis atvejis yra asmens sudrausminimas ir pavyzdys, kad ir ką bedarytume, kokias pajamas begautume, visi esame vienodi mokesčių mokėtojai", – svarstė prokuroras.

Dirbs, kol gyvas

Pats A.Šiškariovas dienraščio "Klaipėda" žurnalistus vakar tikino, jog byla jo veiklai jokios įtakos neturės.

"Sumokėsiu aš tas baudas, nieko baisaus čia nėra. Ar čia jūsų reikalas? Na ir kas, kad aš žinomas žmogus? Aš tą veiklą tęsiu, ko aš gyvas būsiu", – patikino A.Šiškariovas.

Klaipėdietis aiškino, jog jis jau dirba pagal verslo liudijimą ir nuo šiol mokesčius valstybei mokės.

Tačiau magas leido suprasti, jog jam itin nepatinka žurnalistų klausimai apie tai.

"Kodėl jūs kapstotės po mano piniginę?" – pyko A.Šiškariovas.

Paaiškinus, jog klausimų magijos atstovas sulaukė dėl to, jog milžiniškus pinigus jis gaudavo iš gyventojų už nelegaliai suteiktas paslaugas, A.Šiškariovas kiek atlyžo.

"Dabar veikla yra įregistruota ir pajamos gaunamos legaliai. Mano teisininkai puikiai atliko darbą. O ta bauda yra mokestis už mano neapdairumą", – tikino A.Šiškariovas.

Paklaustas, kokia suma vertina savo paslaugas, A.Šiškariovas nuo tiesaus atsakymo išsisuko.

"Pokalbis nekainuoja nieko. O jei kokie nors žurnalistai trukdo gyventi, jūs man darote "antigarbę". Na ir kas iš to, kad aš nemokėjau mokesčių? O kas prašo jūsų lįsti į mano gyvenimą? Aš niekam savo paslaugų neįbruku. Žmonės patys ateina. Žmonės gauna rezultatus. Suma yra konkrečiai individualus dalykas. Kiekvienas žmogus pats pasirenka, kiek man sumokėti. Aš turiu šventą tradiciją – kainą siūlo klientas", – aiškino A.Šiškariovas.

Klientai – visoje Europoje

Vyras gyrėsi, jog pastaruoju metu Lietuvoje faktiškai nedirba, o klientų ieško Europoje.

"Turiu klientų visame pasaulyje. Kai buvo karantinas, aš buvau namie, Klaipėdoje. Aš labai daug keliauju. Kol kas – po Europą, bet ateityje numatoma daug visko", – tikino A.Šiškariovas.

Vyras gyrėsi parašęs penkias knygas, šiais metais vieną jau išleido, gruodį dar viena pasaulį išvys Rusijoje.

Pasakodamas apie tai A.Šiškariovas džiaugėsi, kad karantinas jam išėjo į naudą.

Vos tik pokalbiui pasisukus apie reikalus su teisėsauga, su kuria A.Šiškariovas ne pirmą kartą turi reikalų, vyras vėl pyktelėjo.

"Čia ne jūsų reikalas", – atrėžė būrėjas.

Perklausus, kada magui pavyks sumokėti jam paskirtą baudą ir priteistą civilinį ieškinį, A.Šiškariovas atšovė: "Greitai".

"Čia bent savaitėlės reikia, kad susidėliotų viskas", – pokalbį baigė A.Šiškariovas, pareiškęs, jog paduos žurnalistus į teismą, jei bus iškraipyti jo žodžiai.

Ir kerštas – paslauga?

Klaipėdietis A.Šiškariovas – spalvinga asmenybė.

Apie save jis viešina tokias žinias: jis aiškina, jog mago dovaną paveldėjo iš senelio, praktikuoja juodknygystę, Žydų magiją, Demonolatriją bei Vudu. A.Šiškariovas tikino aktyviai magiją praktikuojantis nuo 2003-iųjų.

"Magija tai – būdas konkrečiais ritualais pasiekti norimų rezultatų. Daugeliui atrodo, jog magija – būtinai blogis, tačiau taip išties nėra taip. Magija – tai išties Tamsos jėgų veikimas. Tačiau ar galima galvoti, jog tai išties blogis, jeigu jus paliko mylimas asmuo, jeigu sergate mirtina liga, jeigu jus lydi nuolatinės nesėkmės, pinigų stoka? Visuomenės stereotipai išties žiauriai negailestingi tamsos jėgoms, tačiau jos gali dosniai apdovanoti žmogų. Tokie stereotipai kaip sielos pardavimas velniui, sutarties krauju pasirašymas tebėra tik fanatikų klierikalistų pramanas, siekiantis užkirsti pasitikėjimą visagale magijos jėga", – tinklalapyje, reklamuojančiame jo paslaugas, skelbia A.Šiškariovas.

Būrėjas įtikinėja, jog padės įveikti onkologinę ligą, susigrąžinti mylimą žmogų.

Vyras net tikina, jog magija – tai būdas, kad žmogus gautų pelnytą kerštą.

Ritualų žinovas aiškina, jog klientą galima apsaugoti nuo atgalinio mistinių jėgų smūgio. Neva tai daroma aukojant gyvūnus, ligos ar negatyvo perkėlimu kapams.

Dienraščiui "Klaipėda" duotame interviu A.Šiškariovas yra aiškinęs, jog yra juodasis magas, tad 2011 metais vykusio baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu jis tikino žinojęs savo likimą ir buvo įsitikinęs, jog jam nieko blogo nenutiks.

Pokalbio metu būrėjas anuomet prisiminė studijų laikus ir pasakojo, jog studijuojant istoriją jis negavo aukštojo mokslo diplomo, nes susikirto paskutiniais studijų metais.

Tada A.Šiškariovas buvo neprileistas prie baigiamųjų egzaminų, o tai supykdė jaunąjį magą ir šis neva viešai dėstytojo artimiesiems palinkėjo nelaimių.