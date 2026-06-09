Du jauni klaipėdiečiai įtariami kvaišalų platinimu

Kaip teigiama Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) pranešime spaudai, ikiteisminis tyrimas pradėtas vasarį, gavus duomenų apie internetinėje programoje sukurtoje grupėje platintas narkotines (psichotropines) medžiagas. Įtariama, kad pirkėjai už kvaišalus atsiskaitydavo kriptovaliuta. Iš šios nusikalstamos veikos organizatoriaus pirkėjai gaudavo koordinates vietovių, kuriose kvaišalai būdavo paslėpti.
Uostamiesčio policija identifikavo šių medžiagų platintoją. 2026 m. gegužę pareigūnai Klaipėdos rajone sulaikė 25 metų amžiaus klaipėdietį. Individualią veiklą vykdantis vyras teisėsaugai jau žinomas – anksčiau teistas dėl vagysčių bei neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Tyrimo metu policijos pareigūnai nustatė, kad prie minėto vyro nusikalstamos veikos, įtariama, prisidėjo anksčiau neteista, niekur nedirbanti 24 metų amžiaus moteris.
„Atlikę kratą pastarųjų asmenų bendroje gyvenamojoje vietoje, pareigūnai rado kelias dešimtis gramų, kaip įtariama, narkotinių medžiagų bei elektronines svarstykles. Bendrininkams pareikštas įtarimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis (psichotropinėmis) medžiagomis turint tikslą jas platinti bei šių medžiagų platinimo“, – teigiama Klaipėdos AVPK pranešime.
Įtariamasis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Vėliau jam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje. Įtariamajai moteriai paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti numatytas laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų.
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