 Eismo nelaimė Klaipėdos rajone: nuo kelio nuvažiavo šarvuotas visureigis

Eismo nelaimė Klaipėdos rajone: nuo kelio nuvažiavo šarvuotas visureigis (Atnaujinta)

Nukentėjo vienas karys
2026-06-03 10:50
Dominykas Biržietis (BNS)

Klaipėdos rajone trečiadienio rytą nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi kariuomenės visureigis, kuriuo važiavo penki kariai, vienas jų nukentėjo.

<span>Eismo nelaimė Klaipėdos rajone: nuo kelio nuvažiavo šarvuotas visureigis</span>
Eismo nelaimė Klaipėdos rajone: nuo kelio nuvažiavo šarvuotas visureigis / „Facebook“ grupės „Klaipėdos reidai II“ nuotr.

Tai BNS patvirtino Klaipėdos apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė.

Lietuvos kariuomenė BNS informavo, jog incidento metu nukentėjusiam kariui nustatytas lengvas kojos sumušimas, po apžiūros jis išleistas iš gydymo įstaigos.

„Pirminiais duomenimis jokia infrastruktūra nekliudyta“, – teigia kariuomenė.

Uostamiesčio policija pranešimą apie šį įvykį A13 kelyje, Klaipėdos rajone, registravo 9.12 valandą.

Kiek anksčiau Lietuvos kariuomenės atstovas Gintautas Ciunis BNS nurodė, kad nuo kelio nuvažiavo JLTV šarvuotas visureigis.

„Kol kas nėra informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą“, – nurodė kariuomenės atstovas.

Incidento aplinkybes aiškinasi Karo policija.

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Grigas
Jau labai daug čia vyžotų komentatorių. Rašo nesąmones ir dar su klaidomis.
1
-1
iiiihaaa!!!
na ir koke cia nelaimė? vaziojant tesiu keliu, reike talento tureti kad taip atsitiktu. tik jokas ima is tokiu kariskiu debylu, turbut girti ar apsiruke kazkobuvo. isivaizdokit sau kaip je kariaus.
7
-3
realiai
Šitie snargliai raunasi ant ruso? Jei mano, kad už juos vokietis su rusu kariaus, tai yra ne tik snargliai, bet demenciniai snargliai. Kas jau kas, o vokietis su rusų nekariaus, jau prisikariavo ne kartą, tuo labiau, kad vokietis nepavaldus LT idiotams, o Bundesveras gali pradėti veiksmus tik su Bundestago daugumos pritarimu, kitaip sakant geriausiu atveju po kokių 2 savaičių.... o rusas vokiečio neliestų, išlydėtu sveikus ir drūtus namo.
9
-9
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