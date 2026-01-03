Gaisrą gydymo įstaigoje sukėlė šildytuvas

Pagalbos telefonu apie gaisrą Taikos prospekto 48 A name pranešta šeštadienį 9.30 val. Šiame name yra Uosto poliklinikos magnetinio rezonanso patalpos.
Žmonės, buvę pirmajame aukšte, pajuto dūmų tvaiką ir iškvietė ugniagesius. Paaiškėjo, kad antrajame aukšte virtuvėje užsidegė tepalinis šildytuvas.
Ugniagesiai išjungė prietaisą ir išmetė jį per langą. Po to teko išvėdinti patalpas. Apdegė ir aprūko virtuvė.
Gelbėtojai apie gaisro likvidavimą pranešė vos po šešių minučių nuo gesinimo darbų pradžios.
Incidento metu magnetinio rezonanso patalpoje buvo du ar trys darbuotojai ir vienas pacientas. Žmonės gaisro metu nenukentėjo.
Naujausi komentarai