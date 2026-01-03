 Gaisrą gydymo įstaigoje sukėlė šildytuvas

Gaisrą gydymo įstaigoje sukėlė šildytuvas

2026-01-03 17:53
Daiva Janauskaitė

Neatsakingas elgesys su elektros prietaisais sukelia gaisrą ir tuo pačiu nuostolių ne tik gyvenamosiose patalpose, bet ir darbe. Šeštadienį Klaipėdos ugniagesiai skubėjo į gydymo įstaigą, kur netikėtai įsiplieskė gaisras.

Gaisrą gydymo įstaigoje sukėlė šildytuvas / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Pagalbos telefonu apie gaisrą Taikos prospekto 48 A name pranešta šeštadienį 9.30 val. Šiame name yra Uosto poliklinikos magnetinio rezonanso patalpos.

Žmonės, buvę pirmajame aukšte, pajuto dūmų tvaiką ir iškvietė ugniagesius. Paaiškėjo, kad antrajame aukšte virtuvėje užsidegė tepalinis šildytuvas.

Ugniagesiai išjungė prietaisą ir išmetė jį per langą. Po to teko išvėdinti patalpas. Apdegė ir aprūko virtuvė.

Gelbėtojai apie gaisro likvidavimą pranešė vos po šešių minučių nuo gesinimo darbų pradžios.

Incidento metu magnetinio rezonanso patalpoje buvo du ar trys darbuotojai ir vienas pacientas. Žmonės gaisro metu nenukentėjo.

Šiame straipsnyje:
gaisras
šildytuvas
gydymo įstaiga

