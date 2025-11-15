 Garažų masyve – kraupus radinys

2025-11-15 11:33
Asta Aleksėjūnaitė

Kretingos policija aiškinasi vyro mirties aplinkybes. Mirusiojo kūnas aptiktas penktadienio rytą.

Lavonas rastas Kretingoje, Pabrėžos gatvėje esančiame garažų masyve.

Policija išsiaiškino, kad mirusysis yra gimęs 1945 m.

Ant kūno tyrėjai išorinių smurto žymių neaptiko.

Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

