Gelbėjo moteris nuo realios grėsmės

Apie Plungėje, Vėjo gatvėje, peiliu sužalotas moteris pagalbos telefonu pranešta 2 val nakties.
Į įvykio vietą išskubėjo policininkai ir medikai. Pagalbos prireikė 48-erių ir 71-erių moterims, abi jos buvo sužeistos peiliu.
Jaunesnė moteris skubiai išgabenta į ligoninę, vyresnei medikai suteikė pagalbą įvykio vietoje ir paliko namuose, ji bus gydoma ambulatoriškai.
Įtariamasis – 27-erių vyras, atrodo, kad jis yra nukentėjusiųjų šeimos narys.
Ar jis buvo blaivus, nepranešama. Aplinkybės bus tiriamos, mat pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje. Kol kas vyras laikomas areštinėje.
Tą pačią naktį apie 3.30 val. į pagalbą kitai moteriai išskubėjo Klaipėdos policijos pareigūnai.
Purmalių kaime girtas 36-erių vyras švaistėsi ginklu ir grasino moteriai susidorojimu.
Iš teisėtai laikomo pistoleto „IMI Jericho 941FB“ jis kelis kartus iššovė.
Policininkai paėmė ginklą, o įtariamąjį uždarė į areštinę.
Jam nustatytas 1,96 prom. girtumas.
Vyras likusią nakties dalį praleido areštinėje.
Klaipėdos rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą.
