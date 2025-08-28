 Gyventojai nepaiso draudimo: iš balkonų ir toliau rūksta cigarečių dūmai

– pasislėpę dūmą traukia ir paaugliai
2025-08-28 10:45
Klaudija Audickaitė

Klaipėdoje vis dažniau pastebimas ne tik nemalonus, bet ir pavojingas įprotis – gyventojai rūko persisvėrę per savo daugiabučių balkonus. Praeiviams tai kelia susierzinimą ne tik dėl skleidžiamo kvapo, bet ir dėl neigiamo poveikio rūkymą matantiems vaikams.

Apmaudas: kai kurie kaimynai nepaiso draudimų ir rūkydami balkonuose ne tik erzina aplinkinius, bet ir rodo neigiamą pavyzdį vaikams.
„Keletą kartų per dieną praeinu pro spaudos kioską prie pat Ievos Simonaitytės stotelės ir matau, kaip vienas vyriškis vis rūko pro balkono langą. Taip pat neseniai pastebėjau, kad tame pačiame daugiabutyje ne pro balkoną, bet pro buto langus rūkė trys paaugliai“, – pasakojo pietinio rajono gyventoja Gabija.

Pasak jos, toks elgesys ne tik erzina kaimynus dėl skleidžiamo kvapo, bet ir dėl negatyvaus poveikio jaunuomenei.

„Vaikai tikriausiai ir pamatė tokį neigiamą pavyzdį, kai taip elgiasi aplinkiniai suaugę vyrai ar moterys, ir patys užsimano taip daryti“, – svarstė moteris.

Administracinių nusižengimų kodekse yra numatyta atsakomybė tiems, kurie pažeidžia draudimą rūkyti daugiabučių balkonuose ar terasose.

Pažeidėjams gali būti skiriama bauda nuo 20 iki 120 eurų, o gyventojai gali pranešti apie matytus pažeidimus policijai ar miesto savivaldybės administracijai.

Klaipėdos miesto savivaldybė nurodo, kad rūkyti draudžiama net nuosavybės teise priklausančiuose balkonuose, jei bent vienas kaimynas tam prieštarauja – taip siekiama užtikrinti gyventojų saugumą ir komfortą.

