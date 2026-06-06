Gyventojai sunerimę: mieste siautėja padegėjas

Paskutinis atvejis įvyko penktadienį po pietų.
13.15 val. ugniagesiai ir policininkai gavo žinią apie du degančius bio tualetus. Vienas jų degė Paryžiaus Komunos gatvėje, kitas – Taikos prospekte.
Iškart įtarta, kad jie suliepsnojo padegti.
Panašiai maždaug prie savaitę Kauno gatvėje ir Taikos prospekte buvo padegti šiukšlių konteineriai, kiek anksčiau buvo įtarimų, kad kažkas padegė kelis bio tualetus.
Miesto policijos komisariate pradėtas tyrimas dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Būtent todėl pradėti ikiteisminiai tyrimai, gali paaiškėti, kad visus šiuos gaisrus sukėlė nesveiką potraukį ugniai turintis asmuo arba išdykaujantys paaugliai.
Klaipėdoje jau yra buvę sėkmingai išaiškintų bylų. Tada buvo nutvertas vaikinas, padeginėjęs ne tik nedidelius objektus, bet ir bandęs sukelti pajūrio miško gaisrus. Jis buvo demaskuotas, abejota dėl jo sveikatos, nes logiškai tokių veiksmų paaiškinti neįmanoma.
(be temos)
(be temos)
(be temos)