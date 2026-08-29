 Į autobusų stotį – su ginklu ir narkotikais

Į autobusų stotį – su ginklu ir narkotikais

2026-08-29 10:48 klaipeda.diena.lt inf.

Tauragės autobusų stotyje įtarimų sukėlė 18-metis.

<span>Į autobusų stotį – su ginklu ir narkotikais</span>
Į autobusų stotį – su ginklu ir narkotikais / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Penktadienį, apie 14 val., Tauragėje, Dariaus ir Girėno gatvėje esančioje autobusų stoties teritorijoje policijos pareigūnai pas jaunuolį apžiūros metu rado plastikinį maišelį su jo viduje esančia baltos spalvos, kaip įtariama, narkotine medžiaga.

Pas pilietį policininkai taip pat aptiko pistoletą „Glock“ su 12 vnt. šratinių šovinių. 

2008 metais gimęs jaunuolis – sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Šiame straipsnyje:
Autobusų stotis
jaunuolis
narkotikai
ginklas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų