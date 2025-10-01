Ilgapirščių taikinyje – ši automobilių markė

Policijos duomenimis, pirmadienį, apie 7.50 val., Klaipėdoje, Darželio gatvėje, kieme, pastebėta, kad yra pavogtas automobilio „Lexus“ katalizatorius. Žala – 1 tūkst. eurų.
Tą pačią dieną, apie 15.40 val., Debreceno gatvės kieme fiksuota identiška vagystė – pavogtas automobilio „Lexus RX350“ katalizatorius. Žala – taip pat apie 1 tūkst. eurų.
Abejais atvejais pradėti vagystės tyrimai.
Primename, kad sekmadienį uostamiestyje irgi buvo pavogti trijų „Lexus“ automobilių katalizatoriai.
