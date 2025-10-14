Per išgertuves Klaipėdoje peiliu sužalota moteris

Anot jos, incidentas įvyko bute Liubeko gatvėje.
1988 metais gimusiam įtariamajam fiksuotas 3,01 promilės girtumas, jis uždarytas į areštinę.
Nukentėjusi 1972 metais gimusi moteris, suteikus medicininę pagalbą, paleista gydytis namo. Jai fiksuotas 2,67 promilės girtumas.
Dar vienas panašus įvykis nutiko name Panevėžio rajone, Kaubariškio kaime.
Ten išgertuvių metu kilus konfliktui, neblaivus vyras sužalojo neblaivų kitą vyrą.
Užpuolikui fiksuotas 2,61 promilės girtumas, 1958 metais gimęs vyras uždarytas į areštinę.
1967 metais gimęs nukentėjusysis taip pat paleistas gydytis namo, jam fiksuotas 1,74 promilės girtumas.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
