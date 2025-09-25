Kaltinamas kyšininkavimu ginasi: galėčiau daug ką pasakyti

Šilutės priemiestyje stovi du namai. Kaimynas sako, kad abu – buvusio garsaus pamario politiko Virgilijaus Pozingio šeimos.
„Prieš tai gyveno viename name. O po to žmonės pasistatė naują namą. Ano namo neparduoda, nežinau, kodėl jis neparduoda, nes dabar gyvena naujam name su savo šeima“, – pasakojo šilutiškis Jonas Jurkšas.
Kilus kyšininkavimo skandalui, į naujesnį namą teisėsaugininkai sako, kad laikinai apribojo nuosavybės teises. Bet buvęs Šilutės rajono administracijos vadovas aiškina, kad antras, itin modernus namas – visai ne jo.
„Ten yra žmonos namas. Du dalykus maišome. Žmona gyvena savo name, o aš savo name gyvenu. Kiekvienas turime savo namą ir gyvename – tai normalus dalykas. Neišsiskyrę, o kodėl skirtis reikia? Lietuvoje viską galime“, – aiškino kaltinamasis Virgilijus Pozingis.
V. Pozingis dabar mina teismų slenksčius, o prie namo solidžiai prisidėję verslininkai kitoje byloje jau pripažinti kaltais. Dviejų bendrovių vadovams skirta po daugmaž 40 tūkstančių eurų baudų. Įrodyta, kad įmonės vykdė nemažai statybos darbų, įrengė langus, duris, pirko plyteles, apdailos medžiagas, pasirūpino, kad viduje ir prie namo būtų jauku. Taip neva pirktas politiko palankumas laimint savivaldybės skelbtus konkursus, kurių dalis – milijoniniai.
Bylos duomenimis, buvusiam politikui atsidėkota dosniai. Pasak prokuroro, iš verslininkų V. Pozingis kaltinamas gavęs apie 112 tūkstančių eurų vertės kyšį.
„Labai didelio kyšio priėmimas kvalifikuojamas. Labai didelis kyšis ir nusikaltimas kvalifikuojamas kaip labai sunkus“, – teigė prokuroras Vitalijus Gulenkovas.
V. Pozingio gynėjas prognozuoja, kad kyšininkavimo bylos nagrinėjimas bus ilgas.
„Politiniai interesai. Visuomenė mato, stebi, jie labai rezonansiniai, skirtingi žmonės turi skirtingus interesų. O kas nenori valdžios, kas nenori administracijos vadovo kėdės? Ir pjauna – kas vieną koją, kas kitą koją“, – pasakojo advokatas Edgaras Dereškevičius.
Pasak V. Pozingio gynėjo, byloje yra nemažai ir painiavos.
„Kai kuri informacija, kuri yra byloje, man leidžia pagrindą teigti, kad buvo susiklostę civiliniai santykiai tarp žmonių, o ne piktnaudžiavimas tarnyba. Kad valstybės tarnautojui prilygintas valdininkas duoda nurodymą vieną ar kitą savo pavaldiniams, tai taip pat nėra kriminalizuota pagal įstatymą“, – sakė E. Dereškevičius.
Kai prieš trejus metus Šilutės administracijos vadovas pateko į teisėsaugos akiratį dėl kyšių, jis buvo atleistas iš pareigų, politinė karjera baigėsi.
„Tokios pamokos yra labai naudingos būsimai valdžiai, kuri gali piktnaudžiauti sėdėdama toje vietoje ir daryti tokius dalykus“, – sakė vyriškis.
„Kartojasi viskas metai iš metų. Tai vienas, tai kitas, ir niekas nepasimoko“, – kalbėjo moteris.
V. Pozingis ilgai buvo valdžioje. Iš pradžių ėjo Šilutės rajono mero pareigas, paskui vadovavo savivaldybės administracijai.
„Galėčiau daug ką pasakyti, būtų įdomu visuomenei išgirsti. Bet ateis laikas, tai pasakysiu, bus smagiau“, – teigė V. Pozingis.
Buvusiam politikui už kyšininkavimą gresia 10 metų nelaisvės.
