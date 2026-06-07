Kelyje Klaipėda–Kretinga girto vairuotojo „Volvo“ sustabdė stulpas

Taip šeštadienį vakare, prieš pat 21 val., atsitiko 42 metų vyrui, vairavusiam automobilį „Volvo“.
Vyras ryžosi vairuoti, nors buvo gerokai neblaivus. Jo reakcija buvo sulėtėjusi, kaip paprastai ir būna apgirtusiems asmenims.
Kelyje Klaipėda–Kretinga, Stančių kaimo ribose, jo vairuojama mašina rėžėsi į apšvietimo stulpą ir nuvažiavo į pakelės griovį.
Į avarijos vietą atvykę pareigūnai konstatavo vairuotojui 2,28 prom. girtumą. Panašu, kad vairuotojas nesusižeidė, bet baudžiamosios atsakomybės neišvengs.
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