Klaipėdietė įsileido apgavikę ir neteko pinigų

Vagilės labiausiai taikosi į gyvenimo saulėlydžio sulaukusius asmenis.
Taip atsitiko ir penktadienį prieš pietus, kai Debreceno gatvėje 88-erių klaipėdietė įsileido į namus nepažįstamą moterį.
Policijos komisariato atstovai nedetalizavo kokiu būdu senolė buvo apgauta, bet faktas, kad ji pati savo pinigų atėjūnei neatidavė. Du tūkstančiai eurų iš pensininkės buvo išvilioti.
Tą pačią dieną moteris kreipėsi į policiją, pareigūnai pradėjo tyrimą dėl sukčiavimo.
Pastaruoju metu uostamiesčio senolius apgaudinėja dvi nusikaltėlės, jos sugalvoja įvairių būdų įsiprašyti į kieme sutiktų pensininkų namus. Kartą jos pažadėjo panaikinti prakeiksmą. Dažniausiai jos ieško rusakalbių garbaus amžiaus pašnekovų.
Kol kas policijos pareigūnai nepranešė, ar nustatė, kas yra šios apgavikės ir ar pavyko jas sulaikyti.
