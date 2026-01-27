 Klaipėdietis atidavė pinigus sukčiui, dėvėjusiam policininko uniformą

2026-01-27 11:02
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Klaipėdietis į jo namus atėjusiam ir policininko uniformą dėvėjusiam sukčiui atidavė 3,7 tūkst. eurų.

Kaip pranešė Policijos departamentas, po vidurdienio pirmadienį, 12.55 val., į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi Klaipėdoje gyvenantis vyras, gimęs 1981 m.

Jis pareiškė, kad praeitą penktadienį jam paskambino nepažįstami asmenys, jie bendravo rusų kalba.

Prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, skambinusieji apgaulės būdu išviliojo pinigus.

Juos vyras atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui, kuris vilkėjo policijos uniformą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. 

atiduok pinigus
Matot. Stribai dirba kartu su vagimis.
