Klaipėdoje darbo metu mirė vyras

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, gruodžio 4 d., ketvirtadienį, apie 20.50 val., Klaipėdoje, Joniškės gatvėje, įmonėje, darbo metu mirė medikų gaivintas 42-ejų vyras.
Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kaip pranešė Klaipėdos policija, gruodžio 4 d., ketvirtadienį, darbo metu mirė vyras.
