Klaipėdoje darbo metu mirė vyras

2025-12-05 10:33 klaipeda.diena.lt inf.

Kaip pranešė Klaipėdos policija, gruodžio 4 d., ketvirtadienį, darbo metu mirė vyras.

Klaipėdoje darbo metu mirė vyras / Asociatyvi Pexels nuotr.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, gruodžio 4 d., ketvirtadienį, apie 20.50 val., Klaipėdoje, Joniškės gatvėje, įmonėje, darbo metu mirė medikų gaivintas 42-ejų vyras. 

Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

