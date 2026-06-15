Klaipėdoje – dramatiška kova už vyro gyvybę

Uostamiestyje laisvu nuo tarnybos metu A. Valiūnas dirba degalinėje. Tą lemtingąją dieną vyro pamainos metu į degalinę įbėgo panikos apimta nepilnametė.
„Ji paprašė pagalbos savo patėviui, kuris veždamas vaikus į mokyklą automobilyje netikėtai prarado sąmonę. Bendrojo pagalbos centro operatorius mergaitei nurodė skubiai ieškoti netoliese esančių žmonių, galinčių suteikti pirmąją pagalbą“, – rašoma VPGT pranešime.
A. Valiūnas nuskubėjo prie mergaitės nurodyto automobilio. Bandant iškelti sąmonę praradusį vyrą, transporto priemonė pradėjo riedėti. Ugniagesys gelbėtojas nesutriko – sustabdė automobilį, o nukentėjusįjį iš jo ištraukti padėjo įvykio vietoje buvęs pilietis.
„Įvertinęs kritinę būklę, Arūnas pradėjo žmogaus gaivinimą. Kartu buvęs praeivis padėjo palaikyti nukentėjusįjį ir atlaisvinti kvėpavimo takus. Vyrai gaivinimą nenutrūkstamai tęsė apie dešimt minučių, kol atvyko greitosios medicinos pagalbos brigada. Medikai perėmė kovą už gyvybę, kuri iš viso truko apie pusvalandį“, – rašoma pranešime.
Vyro gyvybė buvo išgelbėta. VGPT dalijasi vaizdo įrašu, kurį užfiksavo degalinėje buvusios kameros.
VGPT nuoširdžiai dėkoja A. Valiūnui ir nelaimėje padėjusiam piliečiui.
(be temos)