 Klaipėdoje pasigesta seno golfo

Klaipėdoje pasigesta seno golfo

2026-10-04 11:13
Daiva Janauskaitė

Klaipėdoje šeštadienį pavogtas senas automobilis. Jo savininkui tai – dvigubas nuostolis, mat mašinoje jis buvo palikęs darbo įrankius.

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<span>Klaipėdoje pasigesta seno golfo</span>
Klaipėdoje pasigesta seno golfo / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato skelbiamos kriminalinių nusikaltimų suvestinės, automobilio „Volkswagen Golf“ pasigesta Šilutės plente.

Apie tai pranešęs asmuo nurodė, kad mašina verta viso labo tūkstančio eurų.

Matyt, ji buvo naudojama savininkui atliekant statybos ar remonto darbus, nes pareiškime nurodyta, kad automobilyje buvo palikęs lazerinį nivelyrą, diskinį pjūklą bei kitus nepigius darbo įrankius.

Bendra žala – 1830 eurų.

Pradėję vagystės tyrimą pareigūnai bandys lyginti šį atvejį su kitais panašiais, mat pastaruoju metu padažnėjo senų automobilių vagysčių. Dalį jų išaiškinę pareigūnai konstatuoja, kad juos įvykdo paaugliai, pasivažinėję mašinas jie tiesiog palieka pakelėse.

Šiame straipsnyje:
Volkswagen Golf
automobilio vagystė
pavogtas automobilis

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