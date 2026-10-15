 Klaipėdoje pavogtas automobilis

Klaipėdoje pavogtas automobilis

2026-10-15 09:52 klaipeda.diena.lt inf.

Klaipėdoje iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas 2016 metais pagamintas automobilis „Audi Q5“.

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<span>Klaipėdoje pavogtas automobilis</span>
Klaipėdoje pavogtas automobilis / magnific.com nuotr.

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