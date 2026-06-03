Klaipėdoje sudegintas vogtas automobilis, sulaikyti du jaunuoliai

Ankstyvą antradienio rytą Kairiuose prie marių suliepsnojo automobilis. Tai pastebėta buvo labai greitai. Iškviesti ugniagesiai turėjo darbo kovoti su liepsna, kuri buvo apėmusi ne tik automobilį „Citroen Berlingo“, bet ir žolę aplink jį.
Prieš 8 val. ryto ugnis buvo užgesinta, o policijos pareigūnai ėmėsi ieškoti įtariamųjų, mat buvo akivaizdu, kad automobilis čia buvo atvairuotas ne savininko ir padegtas tyčia.
Gaisro metu išdegė automobilio variklio skyrius, salonas, išdužo visi langai, 2008 metais pagamintas automobilis virto metalo laužo krūva.
Netoliese pareigūnai sulaikė du vaikinus.
16 ir 18 metų jaunuoliai buvo sulaikyti, įtarus juos mašinos vagyste ir padegimu. Vyresnysis buvo neblaivus, jaunesniojo organizme alkoholio neaptikta.
Labai greitai tapo žinoma, kad vaikinai mašiną pavogė iš statybų aikštelės Liepojos gatvėje. Tąnakt vaikinai siautėjo aptvertoje, bet nesaugomoje Vasaros estrados teritorijoje.
Apie tai 6.40 val. pranešė į darbą atvykę bendrovės darbininkai. Jie rado apgadintą įrangą vilkiko MAN kabinoje ir gerokai nukentėjusį, taip pat įmonės automobilį „Opel“.
Statybvietėje pasigesta dar vieno įmonės automobilio. Tai buvo tas pats liepsnojęs kitame Klaipėdos pakraštyje „Citroen Berlingo“.
Pasirodo, įmonės darbuotojai ne tik nesaugojo savo turto, bet ir buvo palikę neužrakintas mašinas, o vienoje jų buvo ir raktelis.
Abu sulaikyti vaikinai pateko į areštinę – nors ir jauno amžiaus, jie jau gali atsakyti už įvykdytus nusikaltimus.
Esama įtarimų, kad statybvietėje siautėjo ne tik sulaikyti jaunuoliai, kiti spėjo pabėgti iki jų bendrininkus sulaikant pareigūnams. Pareigūnai turės pretenzijų ir jiems, aiškinamasi, kas ką padarė ir kokia žala padaryta įmonei.
Policininkai turėjo ką pasakyti ir savo turto neapsaugojusios bendrovės darbuotojams.
(be temos)
(be temos)
(be temos)