Klaipėdoje sužalotas nuo užpuoliko gynęsis vyras

Pirmadienį vidury dienos Klaipėdoje, Smiltelės gatvėje, buvo užpultas 36 m. vyras.

Kaip pranešė Policijos departamentas, užpuolikas bandė pagrobti mobiliojo ryšio telefoną, tačiau užpultasis savo turto atiduoti neketino ir apsigynė.

Po grumtynių plėšikas pasišalino nieko nepešęs.

Vis dėlto atsitraukdamas jis kažkokiu aštriu daiktu spėjo sužaloti savo auką.

Nukentėjusysis dėl durtinės žaizdos kojoje, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.

Panašus nusikaltimas įvykdytas ir tos pačios dienos pavakare Lūžų gatvėje.

Čia daugiabučio laiptinėje nepažįstamas asmuo užpuolė 41 m. moterį ir bandė iš rankų išplėšti rankinę.

Užpuolikas buvo 20–25 m. amžiaus, maždaug 1,75 m ūgio, vilkėjo tamsiai mėlyną striukę ir tamsias kelnes.

Tačiau ir šiam nusikaltėliui jo nužiūrėta auka nepasidavė. Be to, moteriai į pagalbą atskubėjo kaimynė. Po grumtynių su dviem damomis plėšikui teko sprukti be jokio grobio.

Per grumtynes apgadintus daiktus užpultoji įvertino 136 eurais.

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai, tačiau, panašu, plėšikai buvo skirtingi asmenys. Pareigūnai šių dviejų nusikaltimų nesieja.