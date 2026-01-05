Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per savaitę nustatė dešimt neblaivių vairuotojų

Gruodžio 29 d., pirmadienį, apie 10.20 val., Klaipėdos r., Kalotės k., sustabdytam 1964 m. gimusiam automobilio „Toyota“ vairuotojui nustatytas 1,57 prom. neblaivumas.
Gruodžio 30 d., antradienį, apie 16.24 val., Klaipėdoje, Tilžės g., patikrintam 1987 m. gimusiam automobilio „Saab“ vairuotojui nustatytas 0,42 prom. neblaivumas, taip pat užfiksuota, kad asmuo neturi teisės vairuoti.
Tą pačią dieną, apie 19.29 val., Kretingoje, Laisvės g., 1963 m. gimusiam „Chevrolet“ vairuotojui nustatytas 0,85 prom., apie 21.30 val. Klaipėdoje, Šiaurės pr. ir Pievų g. sankryžoje, 1974 m. gimusiam automobilio „Nissan“ vairuotojui – 0,78 prom. neblaivumas.
Gruodžio 31 d., trečiadienį, apie 22.13 val., Gargžduose, Žiedų skg., 1998 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui nustatytas 0,46 prom., tą pačią dieną, apie 17.20 val., Klaipėdos r., Purmalių k., 1962 m. gimusiai „Mercedes Benz“ vairuotojai – 0,53 prom. neblaivumas.
Sausio 2 d., penktadienį, apie 16.31 val., Kretingoje, Jono Karolio Chodkevičiaus g., 1966 m. gimusiam „Mercedes Benz“ vairuotojui nustatytas 0,48 prom., apie 18.25 val. toje pačioje vietoje 1964 m. gimusiam „Seat“ vairuotojui – 0,54 prom., apie 17.08 val. Kretingoje, Vilniaus g., 1969 m. gimusiam „Opel“ vairuotojui – 0,54 prom. neblaivumas.
Sausio 3 d., šeštadienį, apie 21.00 val., Plungėje, Kalniškių g. ir Ryto g. sankryžoje, pas sustabdytą 2002 m. gimusį automobilio „Seat“ vairuotoją rasta augalinės kilmės, kaip įtariama, narkotinės medžiagos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 259 str. – neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Sausio 4 d., sekmadienį, apie 00.43 val., Klaipėdoje, Šilutės pl., sustabdytam 1972 m. gimusiam „Citroen“ vairuotojui nustatytas 0,98 prom. neblaivumas.
Dar penki Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnų patikrinti vairuotojai vairavo, nors tam neturėjo teisės, du neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, šeši – nesegėjo saugos diržų, keturi – nepraleido pėsčiųjų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 109 leistino greičio viršijimo atvejai.
