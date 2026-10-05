Klaipėdos apskrities keliuose – 466 pažeidimai

Klaipėdos apskrities VPK duomenimis, pažeidimai nustatyti per rugsėjo 28–spalio 4 d. vykdytas priemones.
Didžiausias neblaivumas – „Toyota“ vairuotojui
Didžiausias per šias patikras nustatytas neblaivumas siekė 1,46 promilės. Spalio 3 d., apie 23.04 val., Klaipėdoje, Šilutės plente, jis nustatytas 2005 m. gimusiam automobilio „Toyota“ vairuotojui.
Rugsėjo 29 d., apie 10.35 val., uostamiesčio Kauno gatvėje sustabdytai 1984 m. gimusiai „Opel“ vairuotojai nustatytas 1,24 promilės neblaivumas.
Spalio 2 d., apie 20.05 val., Rimkų gatvėje įkliuvo 1973 m. gimęs BMW vairuotojas. Vyras neturėjo teisės vairuoti, be to, jam nustatytas 1 promilės neblaivumas.
Dar trys neblaivūs vairuotojai sustabdyti Klaipėdos rajone. Spalio 1 d., apie 15.36 val., Klemiškės I kaime patikrintam 1973 m. gimusiam „Ford“ vairuotojui nustatytas 0,56 promilės neblaivumas.
Spalio 4 d., apie 9.21 val., krašto kelyje Gargždai–Kretinga sustabdytam 1973 m. gimusiam „Jeep“ vairuotojui nustatytas 0,83 promilės neblaivumas. Tą pačią dieną, apie 10.30 val., Slengių kaime patikrintam 1985 m. gimusiam „Audi“ vairuotojui – 0,69 promilės.
Nepraleido pėsčiųjų, naudojosi telefonais
Per savaitę pareigūnai nustatė ir dar keturis vairuotojus, kurie vairavo neturėdami tam teisės.
29 vairuotojai neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, 24 nepraleido pėsčiųjų, o septyni lenkė vietose, kuriose tai draudžiama.
Saugos diržų nesegėjo 13 vairuotojų ir trys keleiviai. Atsakomybės sulauks ir devyni elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, važiavę be saugos šalmų.
Vyrauja greičio viršijimas
Didžiąją dalį per savaitę užfiksuotų pažeidimų sudarė leistino greičio viršijimas. Mobiliuoju greičio matuokliu nustatyti 334 tokie atvejai, kitomis priemonėmis – dar 13. Iš viso užfiksuoti 347 greičio viršijimo atvejai.
Naujausi komentarai