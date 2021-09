Klaipėdos apskrities keliuose – pažeidėjų bumas: prie vairo sėda girti, nesegi saugos diržų

Rugsėjo 26 d. apie 14.45 val., Klaipėdos r., Kretingalėje, pareigūnai pastebėjo motorolerį „Kymco“, kurio vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti – motoroleris buvo stabdomas su mėlynos–raudonos spalvos švyturėliais bei garsiniu signalu, per garsiakalbį nurodant, kad vairuotojas sustabdytų vairuojamą transporto priemonę, tačiau jis padidinęs greitį nuvažiavo toliau, o, įvažiavęs į šalutinį keliuką, metė motorolerį ir pradėjo bėgti. Sulaikius vairuotoją nustatyta, kad vairavo ir teisėtam policijos pareigūnų reikalavimui sustabdyti transporto priemonę nepakluso 2007 m. gimęs jaunuolis, kuris nėra įgijęs teisės vairuoti, o motoroleris nėra įregistruotas nustatyta tvarka, neapdraustas ir jam neatlikta privalomoji techninė apžiūra.

Teisės vairuoti neturėjo dar 5 pareigūnų patikrinti vairuotojai. Rugsėjo 20 d. apie 17.17 val. Klaipėdoje, Taikos pr., 1990 m. gimęs „Volkswagen“ vairuotojas vairavo nors teisė vairuoti jam yra atimta, be to vairuodamas automobilį neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemone.

Rugsėjo 22 d. apie 19.24 val. Kretingoje, J. Basanavičiaus g., sustabdytas 1998 m. gimęs teisės vairuoti dar neįgijęs „Volkswagen“ vairuotojas gyvenvietėje važiavo 83 km/val. greičiu, kai leistinas toje vietoje 50 km/val.

Rugsėjo 23 d. apie 15.25 val., Kretingos r., Darbėnų mstl., teisės vairuoti neįgijęs 1985 m. gimęs „Mercedes-Benz“ vairuotojas automobilio nebuvo apdraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Tą pačią dieną apie 8.50 val. Klaipėdos r., kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, sustabdytas 1968 m. gimęs vyras vairavo „Seat“ automobilio vairuotojas, kuris neturėjo teisės vairuoti, nes teisė vairuoti atimta.

O Rugsėjo 26 d. apie 17.05 val., Palangoje, kelyje Šiauliai–Palanga, 1983 m. gimęs vyras vairavo automobilį „Mercedes-Benz“, nors teisės vairuoti dar nėra įgijęs.

Per savaitę Klaipėdos apskr. VPK kelių policijos pareigūnai išaiškino tris neblaivius automobilių ir keturis nuo alkoholio apsvaigusius dviračių vairuotojus. Rugsėjo 26 d. apie 11.11 val., Klaipėdos r., kelyje Klaipėda–Liepoja, sustabdytam 1980 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui nustatytas 0,53 prom., ten pat apie 11.50 val., sustabdytam 1978 m. gimusiam irgi „Toyota“ vairavusiam vyrui – 0,57 prom., o 1991 m. gimusiam BMW vairuotojui – 0,98 prom. neblaivumas.

Rugsėjo 20 d. apie 17.36 val., Kretingos r., Grūšlaukės k., sustabdytam 1976 m. gimusiam, elektriniu paspirtuku važiavusiam vyrui nustatytas 2,01 prom.,

Rugsėjo 23 d. apie 15.15 val., Plungės r., kelyje Plungė–Vėžaičiai, dviračio pedalus mynusiam 1986 m. gimusiam vyrui – 2,35 prom., ten pat sustabdytam 1970 m. gimusiam dviratininkui – 0,57 prom., o 2021-09-25 apie 09.44 val., Skuodo r., Barstyčių mstl., 1953 m. gimusiam dviratininkui – 0,56 prom. neblaivumas.

Klaipėdos apskr. VPK Kelių policijos pareigūnai taip pat užfiksavo, kad 43 neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, 37 – pažeidė šviesoforo signalų reikalavimus, 12 – nesegėjo saugos diržų. Mobiliuoju greičio matuokliu buvo užfiksuoti 94, rankiniu – dar 12 greičio viršijimo atvejų.

Savaitgalį – rugsėjo 25–26 d., priemones vairuotojų blaivumui tikrinti rengė ir Klaipėdos miesto PK pareigūnai.

Rugsėjo 25 d. nuo 7 val. iki 10 val. Rimkų g., Klaipėdoje, buvo patikrintos 32 transporto priemonės. Dviejų vairuotojai neturėjo teisės vairuoti, vienam – 1962 m. gimusiam vairuotojui nustatytas 0,55 prom. neblaivumas, dar vienas vairuotojas buvo vartojęs alkoholio, tačiau leistinos ribos neviršijo.

Rugsėjo 26 nuo 8.30 val. iki 10.30 val. per ten pat vykdytą priemonę Klaipėdos miesto PK pareigūnai patikrino 77 transporto priemonės. 1984 gimusiai vairuotojai nustatytas 1,92 prom. neblaivumas, pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 (1) str. 1983 gimusiam mopedą vairavusiam asmeniui nustatytas 1,02 prom. neblaivumas, be to jis neturėjo teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonę. Sustabdžius 1991 metai gimusį vairuotoją nustatyta, kad teismo sprendimu teisė vairuoti jam yra atimta 2 metams. Dėl šio fakto surinkta medžiaga dėl vengimo atlikti teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę (pagal LR BK 243 str.). teisės vairuoti neturėjo ir 1989 m. gimęs vairuotojas, nes jos nėra įgijęs. Be to, transporto priemonės nebuvo apdraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, jam nebuvo atlikta ir privalomoji techninė apžiūra.