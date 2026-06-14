Klaipėdos apskrityje rasti keturi mirę žmonės

Kaip pranešė policija, apie 10.29 val. Skuode, Mosėdžio g., rastas 1959 metais gimusio vyro kūnas.
Apie 16.13 val. Rietave, Kulių g., rūsyje, rastas 1968 metų gimęs vyras. Jis po medikų gaivinimo mirė.
Apie 17.53 val. Klaipėdoje, Nidos g., kambaryje, rastas 1955 metais gimusio vyro kūnas. Pirminės apžiūros metu smurto požymių nepastebėta.
Apie 19.23 val. uostamiesčio Debreceno g., kambaryje, rastas 1949 metais gimusios moters kūnas be smurto požymių.
Pradėti tyrimai visų mirčių priežasčiai nustatyti.
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