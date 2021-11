Klaipėdos pareigūnai primena: būtina pasikeisti automobilių padangas

Specialistų teigimu, vasarinės padangos savo darbines savybes praranda orams atvėsus žemiau nei 7 laipsniai. Jei yra šlapia – prastėja sukibimas su kelio danga, o stabdymo kelias – gerokai pailgėja, o tai gali tapti skaudžių eismo įvykių priežastimi.

Klaipėdos apskrities Kelių policijos pareigūnai akcentuoja, kad būtina atkreipti dėmesį ir į padangų protektoriaus gylį – rekomenduojama, kad jis būtų ne mažesnis nei 6 mm. Svarbu reguliariai patikrinti ir slėgį padangose – atšalus jis gali sumažėti. Svarbu pasirūpinti, kad veiktų ir būtų tinkamai sureguliuoti visi automobilio žibintai, kad valytuvai gerai valytų vandenį ir tykštantį purvą, kad netrūktų langų skysčio ir kt.

Policijos pareigūnai primena, kad šaltuoju metų laiku, kai matomumą dažnai sunkina tamsa ir prasti orai, važiuoti reikėtų lėčiau, laikytis didesnio atstumo, nes kiekviena mažiausia klaida gali tapti itin skaudžios nelaimės priežastimi.

Klaipėdos apskrityje nuo 2021 m. pradžios jau įvyko 337 įskaitiniai eismo įvykiai, pernai per tą patį laikotarpį buvo fiksuoti 369 tokie eismo įvykiai. Per juos šiemet žuvo 12, pernai – 19 žmonių. Sužeista šiemet – 418, pernai – 405 eismo dalyviai. Vien Klaipėdos mieste per 2021 m. užregistruoti 156 įskaitiniai eismo įvykiai, pernai per tą patį laikotarpį – 154. Juose žuvo trys, sužeisti 169 žmonės. O pernai per tą patį laikotarpį žuvo 6, sužeisas 161 eismo dalyvis.

Šio mėnesio antroje pusėje Klaipėdos apskrities pareigūnai jau rengs policines priemones, per kurias tikrins ar vairuotojai tinkamai pasirengę žiemos sezonui. Už važinėjimą reikalavimų neatitinkančiomis padangomis gresia bauda nuo 30 iki 40 eurų bei anuliuojamas automobilio techninės apžiūros galiojimas.