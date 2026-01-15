Klaipėdos policija prašo padėti atpažinti nuotraukoje užfiksuotą moterį

Nuotraukoje užfiksuotas asmuo gali suteikti tyrimui vertingos informacijos.
Ikiteisminį tyrimą atliekantys Klaipėdos miesto policijos komisariato (PK) pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – padėti atpažinti moterį.
Nuotraukoje užfiksuotas asmuo gali suteikti tyrimui vertingos informacijos.
Pažinusius asmenį, prašoma informuoti telefonu +37070061157 arba el. paštu: [email protected].
Policijos pareigūnai dėkoja už bendradarbiavimą.
