Klaipėdos policijos pareigūnai ieško dingusios moters: gal matėte Snieguolę?

Kaip teigiama, moteris šių metų rugsėjo 5 apie 22 val. išėjo iš namų, esančių Rietavo savivaldybės teritorijoje, Daugėdų kaime, ir iki šiol negrįžo.
Žinančius moters buvimo vietą, policijos pareigūnai prašo skambinti 112 arba 070060712.
Rietavo policijos pareigūnai ieško 1970 metais gimusios Snieguolės Š.
Kaip teigiama, moteris šių metų rugsėjo 5 apie 22 val. išėjo iš namų, esančių Rietavo savivaldybės teritorijoje, Daugėdų kaime, ir iki šiol negrįžo.
Žinančius moters buvimo vietą, policijos pareigūnai prašo skambinti 112 arba 070060712.
(be temos)