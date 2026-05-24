Klaipėdos rajone – mirtimi pasibaigusi avarija

Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko vakar, gegužės 23-iąją, pareigūnai gavo pranešimą popiet, 13.52 val.
Nurodoma, kad Klaipėdos rajone esančiame Šnaukštų kaime automobilis „Toyota Urban Cruiser“, vairuojamas 1945 metais gimusio vyro, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį.
Per eismo įvykį nukentėjo automobiliu važiavusi 1950 metais gimusi keleivė. Dėl įvairių kūno sužalojimų ji buvo paguldyta į ligoninę, tačiau šeštadienio vakarą, 17.37 val., mirė.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
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(be temos)
(be temos)