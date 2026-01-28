Klaipėdos rajone rasta daugiau nei du kilogramai narkotikų

Kaip pranešė Policijos departamentas, augalinė medžiaga buvo rasta antradienio vakarą, apie 17.55 val., Baičių kaime.
Įtariamasis (gim. 2001 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
